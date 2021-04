Tavaly jó volt felülni a trendre, idén érdemes a lemaradókra vadászni – Amundi Alapkezelő

A Privátbankár.hu idén is kiosztotta a Klasszis díjakat a hazai alapkezelői szakma legjobb vagyonkezelő szakembereinek. A győztes alapokat, portfóliómenedzsereket egy online díjátadó keretében adták át; a 2020-as év eredményeiről és a 2021-es kilátásokról az alapkezelők szakembereit kérdezték.

A Privátbankár.hu Klasszis – A Legjobb Vegyes Dinamikus Alap 2021 kategóriában az Amundi Feltörekvő Piaci Vegyes Alapok Alapja a második helyet szerezte meg, A Legjobb Fejlett Piaci Részvény Alap 2021 kategóriában pedig szintén második helyezést ért el az Amundi USA Devizarészvény Alap.

Forián-Szabó Gergely, az Amundi Alapkezelő befektetési igazgatója a rendkívüli fordulatokkal tűzdelt 2020-as évről elmondta: aki türelmes volt, és ki bírta ülni az évet az izgalmak ellenére, az nem nagyon tudott melléfogni – alig volt olyan eszközcsoport, ahol jelentősebb veszteség volt, a piacok többsége az év végére összeszedte magát. Tavaly bebizonyosodott, hogy a pánik nagyon rossz tanácsadó a befektetések esetében – a legnagyobbat akkor lehetett veszíteni, ha valaki nagyon megijedt február-március táján. Egy másik érdekessége volt a tavalyi évnek, hogy érdemes volt felülni a trendre, venni azokat a részvényeket, amelyek jól mentek: például a technológiai szektor papírjait.

Az idei év sok szempontból más Forián-Szabó Gergely szerint. Kissé talán el vagyunk kényelmesedve a nagyon kellemes makrogazdasági környezet miatt – fundamentálisan vizsgálva a helyzetet azonban azt látjuk, hogy az eszközök egyáltalán nem olcsók, sőt: inkább igen drágák, főleg hosszú távú visszatekintésben. Erre az egyik magyarázat, hogy nagyon extrém erős hátszéllel hajózunk, ennél jobbat elképzelni is nehéz: nem csak a monetáris politika támogat, hanem a költségvetések is olyan élénkítési programokat vezettek be, amelyeket utoljára háborús időszakban engedtek meg maguknak.

A legnagyobb kockázat ebben a környezetben az infláció feltámadása. 2008 óta már sokszor felmerült, hogy előbb-utóbb infláció lesz a pénzbőségből. Ezt az eszközárakon már látjuk is – az viszont még kérdés, hogy a fogyasztói árakban is megjelenik-e. A szakember szerint a korábbiaknál jóval nagyobb esély van erre jelenleg. A jegybankok egyelőre nagyon nyugodtak, nem aggódnak a jelenség miatt – nem fékeznek, legfeljebb csak kevesebb gázt adnak. Ez a környezet – ha a kamatvárakozások emelkedni kezdenek – a kötvénypiacnak nem tesz jót; ha pedig a kötvénypiaci hozamok egy bizonyos szinten túl emelkednek, az a részvénypiacnak sem lesz jó. Ha a folyamatokat nem az egészséges optimizmus és növekedés jeleként kezdik értékelni a befektetők, az előbb-utóbb a részvények árazásán is meg fog látszani.

Forián-Szabó Gergely szerint idén érdemes inkább a lemaradókra vadászni: érdemes lehet olyan szektorokat elővenni, amelyek a korábbi években gyengébben teljesítettek, és az elmúlt egy-másfél évben lemaradtak. A növekedési részvények helyett inkább értékalapú szűrőt alkalmaznak, és a szektorok között is megfigyelhető egyfajta fordulat. Regionális megközelítésben idén a feltörekvő piacokon látnak kedvezőbb árazású papírokat az alapkezelő szakemberei.

A befektetési igazgató egy fontos trendre is felhívta a figyelmet: egyre nő a felelős befektetések iránti elkötelezettség.

Az interjú itt nézhető meg: