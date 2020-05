Tényleg ma tetőzik a járvány? Hallgassa élőben az operatív törzset!

Most hajszál híján 3 ezer igazolt koronavírus-fertőzésről tudnak a magyar hatóságok, 56-tal nőtt az esetek száma egy nap alatt - 5 újabb idős beteg halt meg vasárnapra, négyen meggyógyultak. Eközben a járvány elleni védekezés új szakaszába lépünk hétfőn, amikor Budapest és Pest megye kivételével az egész országban lazítanak a korlátozásokon, megnyithatnak például az éttermek, szállodák, kávézók teraszai, kerthelyiségei - mindezekről biztosan szó lesz majd az operatív törzs vasárnapi tájékoztatóján, amit itt követhet élőben 11 óra után pár perccel:

