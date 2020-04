Több mint kétmilliárdos nyereség a Takarék Jelzálogbanknál

Kiemelkedő, a nemzetközi számviteli szabályok (IFRS) szerint 2,14 milliárd forintos nyereséget ért el 2019-ben a Takarék Jelzálogbank Nyrt. A tavaly ősz óta teljesen letisztult portfolióval működő, jelzáloghitelek refinanszírozásával foglalkozó tőzsdei társaság volt az év legaktívabb szereplője a jelzáloglevél-piacon. A pénzintézet idén a világjárványra tekintettel mérsékelt bővülésre, de továbbra is pozitív eredményre számít, és további hatékonyságjavító lépéseket tervez.

„A Takarék Jelzálogbanknak a tőzsdei jelenlét miatt is fontos a stabil működési pálya fenntartása, melyet hosszú távon meghatároz az innováció és hatékonyság iránti elkötelezettségünk. Bízunk benne, hogy a világméretű járvány elmúltával gyorsan fellendül a magyar gazdaság. A jelzálogbanki működés a szigorú jogszabályi keretek miatt kockázati szempontból jól védett. A jelzáloglevelek mögött többszörös biztosíték áll, nem véletlen, hogy az állampapír után nemzetközi szinten a jelzáloglevél számít az egyik legbiztosabb értékpapírnak. Az MNB várható jelzáloglevél-vásárlási programja pedig segíteni fogja a járvány hatására romló piaci környezet stabilizálását, így a mi kibocsátásainkat is” – mondta Nagy Gyula, a Takarék Jelzálogbank Nyrt. vezérigazgatója. „A világjárvány miatt az eredetileg tervezettnél mérsékeltebb bővülésre, de továbbra is pozitív eredményre számítunk, és közben, az élesedő versenyben, komoly erőforrásokat mozgósítunk a még hatékonyabb működésre.”

A világjárvány miatt befagyott jelzáloglevél-piac visszaveti a kibocsátási aktivitást 2020-ban, de a Takarék Jelzálogbank a piac újjáépülése után tervezi a rendszeres és transzparens kibocsátás folytatását. A válsághelyzet miatti bizonytalanságra tekintettel a várható üzleti növekedésre még nem ad útmutatást a bank, ugyanakkor hosszú távon továbbra is stabil üzletmenetre számít.

„A Takarék Csoport azon kevés hazai pénzintézetek egyike, amely saját jelzálogbankkal rendelkezik. A legaktívabb kibocsátóként és a legtöbb pénzintézetet kiszolgáló jelzálogbankként a hazai jelzálog-hitelezési piac egyik legfontosabb szereplőjévé váltunk, ami üzleti stratégiánk fontos eleme” – mondta Vida József, a Takarék Jelzálogbank elnöke. „A jelenlegi helyzetben a hosszútávú, stabil pénzügyi forrást biztosító jelzáloglevélre az eddiginél is nagyobb szüksége van a kereskedelmi bankoknak, a jelzáloglevelek hasonló stabilizáló szerepet játszhatnak, mint az előző pénzügyi válság idején.”

Esést vár a piacokon? Nálunk akkor is kereshet! Apple részvényeket venne, esetleg a Google és a Microsoft érdekli? Bízik az elektromos autókban: a Teslában vagy inkább a Mercedesben? Vagy inkább hazai pályán maradna? Ha a világ legnagyobb tőzsdéin, vagy 120 devizapárral kereskedne, adott a lehetőség. Tesztelje rendszerünket kockázatmentesen!

Az Ön bizalma a mi tőkénk

Az mfor.hu hiteles, megbízható és egyedi információt kínál, most, a válság alatt, és békeidőben is. Tényszerű, politikai és gazdasági befolyástól mentes hírekkel es elemzésekkel segítjük a mindennapi tájékozódást, a gazdasági döntéseket. Ez rengeteg időt, utánajárást, ellenőrzést igényel, ami sok pénzbe is kerül - ezért kérjük az Ön segítségét. Kérjük, TÁMOGASSA a független, tényeken alapuló minőségi újságírást, a klasszikus független angolszász újságírói hagyomány folytatását, ahol a tények és a vélemények nem keverednek.

TÁMOGASSON MINKET!