Zsiday Viktor: ebből így egész éves szenvedés lesz sok gazdasági kárral és halottal

A befektetők azt hiszik, hogy az élet nyártól lassan visszatér a rendes kerékvágásba. Attól tartok tévednek. És ha tévednek, akkor ez a befektetési termékek árában is meg fog nyilvánulni.

Őszintén remélem, hogy valamit rosszul látok, és nincs igazam a fentiekkel, de mivel nem követtük azoknak az országoknak a receptjét akik valamennyire sikeresek voltak (Kína, Tajvan, Korea), ezért a 2020-as évben a járvány fog uralni mindent Európában és USA-ban is. Ebből nem lesz így V alakú fellendülés, hanem egész éves szenvedés, sok gazdasági kárral, és halottal.

Eközben a lakosság türelme elfogyott, a gazdaság újraindítása elkerülhetetlenné vált, de nem egy majdnem vírusmentes bázisról, mint Kínában, hanem úgy, hogy Európa-szerte még sok tízezer, sok százezer fertőzött van. Ennek csakis egy következménye lehet: mivel a reprodukciós rátát még karanténnal is alig sikerült egy alá szorítani, a "nyitás" után szinte biztos, hogy 1 fölé fog menni, azaz újra elkezd terjedni a vírus. És ez még nem is lenne annyira baj, ha lenne mondjuk 100 fertőzött, mert abból kellő óvatossággal csak sokára lenne több tízezer. A baj az, hogy eleve sok százezerről indulunk, és ebből szinte garantálható, hogy a nyitások után pár héttel, valamikor a nyár folyamán, ismét nagyon komoly baj lesz. Új karanténhoz, a gazdaság ismételt leállításához már nem lesz ekkor elég politika tőke/társadalmi türelem, tehát elkerülhetetlenül menni fog a betegség a maga útján, alternatíva híján mindenki rálép a svéd útra.

