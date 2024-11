Az EU-ban szinte utolsóként szerzi be a kormány a Moderna-vakcinákat

Tudni szeretné, mi vár Önre 2025-ben? Mit okoz, hogy ingatlancélra is elkölthetőek a nyugdíjmegtakarítások? Hogyan érinti ez a piacokat, merre mennek az ingatlanárak és az épitőipari árak? Pogátsa Zoltán, Farkas András, Nagygyörgy Tibor és sok más kíváló szakértő ezúttal élőben osztja meg nézeteit!

Minden második beteg Covid-szerű tünetekkel keresi fel háziorvosát, de vakcina sehol. A kormány pedig csak most írt ki közbeszerzést a koronavírus elleni vakcinákra.

Így a felnőtt kiszerelés darabjáért darabonként 18 405 forintot fizet az NNGY, a gyerekeknek szánt kisebb mennyiségért pedig adagonként 13 292,5 forintot. Ez azt is jelenti, hogy olcsóbban jut az ország Covid-vakcinához, mint tavaly.

A 16 éven felülieknek való vakcinákra a Moderna 4 601 250 000 forintos ajánlatot tett 250 ezer adagra, a 6 hónapostól 11 éves korig adható 800 adagot 10 634 000 forintért szállítják, de a 12–16 éves korosztályra kért 200 adagra viszont nem érkezett ajánlat, így az eljárásnak ez a része eredménytelen volt, és a dokumentum szerint nem is indul ebben a kategóriában új eljárás.

Magyarországon hónapok óta nincs Covid-vakcina, sőt, európai körképünkből az is kiderült, hogy az egész Európai Unióban kizárólag Magyarországon és Romániában nem oltanak még az idei járványszezonban.

A közbeszerzést a Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) három életkori kategóriára bontotta a közbeszerzést, ami azzal a valószínűleg nem várt következménnyel járt, hogy a 12–16 évesek vakcina nélkül maradhatnak, mivel erre a korosztályra nem adott be ajánlatot az egyetlen cég, amely adhatott volna – derül ki a Telex cikkéből .

Megszületett a legújabb covid-vakcinák vásárlására kiírt közbeszerzés eredménye: miután a tender feltételeit úgy írták ki, hogy csak a Moderna pályázhatott, más jelentkező nem is volt, így végül a Nemzeti Népegészségügyi Központ a Modernát választotta.

