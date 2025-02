Beutaló szakrendelésre: véget vetnének a szigornak

A javaslatot úgy is lehet értelmezni, hogy az érvényes beutalóval akár több helyre is lehet időpontot foglalni, ám amint megtörténik valahol a beteg ellátása, úgy az összes többi időpontja automatikusan törlődik. Szakértők szerint ez némileg tisztíthatja a rendszert és ezzel újabb ellátási lehetőségekhez jutnak a sorban állók.

A beutalóval oda mehet a beteg az ellátásáért, ahová akar, illetve ahol szabad időpontot talál. Például, ha érdi lakosként van egy beutalója endokrinológiai szakrendelésre, azzal mehet Érdre, vagy a fővárosi Szent Imre kórházba, de akár a Semmelweis Egyetem klinikájára is. A Belügyminisztérium honlapján közzétett javaslat egyúttal arról is rendelkezik, hogy a járóbeteg-ellátóknak a jövőben – a sürgősségi ellátások kivételével – valamennyi szabad időpontjukat fel kell ajánlaniuk a digitális időpontfoglaló rendszerben. Csak a kontrollvizsgálatokra, a saját szakorvosaik, illetve területükön dolgozó háziorvosok számára tartalékolhatnak.

