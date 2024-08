Meghökkentő részletek derültek ki a magyarok kedvenc gyógynövényéről

Sokunk kedvence, de mellékhatásokat is okozhat, ezért nem élvezheti mindenki korlátlanul a kellemes ízű borsmenta-teát. Ezzel a figyelmeztetéssel hűti le a testi bajára természetes gyógyírt keresőket a GyógyfüvesKertem szakportál. Pedig párját ritkító gyógyhatásokkal büszkélkedhet ez a méltán népszerű, a hatóanyagával a rágógumitól a fogkrémig egyre több készítményt ízesítő fajhibrid. A borsmenta (Mentha piperita) ugyanis a vízi és a “fodormenta” kereszteződéséből jött létre nagyjából az 17. században. Annyira életrevaló ez az akár másfél méteresre is megnövő, évelő növény, hogy a kertben figyelni is kell rá, mert könnyen elvadul.

Bár a mentafajokkal már kétezer éve gyógyítja magát az emberiség, mégis az alig 250 éve felkapott borsmentának a legnagyobb a gazdasági és gyógyászati jelentősége.

Kockázatok és mellékhatások

Felhasználása széleskörű. Nagy mennyiségben alkalmazza a korszerű gyógyászat, az élelmiszeripar, valamint a kozmetikai ipar egyaránt. Ekként méltatta - a Gyógy- és Aromanövények Tanszékén a gyógynövény hazai kutatásában élenjáró - Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem (MATE) ünnepi közleményében a borsmentát. A Magyar Gyógyszertudományi Társaság Gyógynövény Szakosztálya ugyanis az idén ezt választotta “az év gyógynövényének”.

Páratlan sikerét levele és illóolaja fő hatóanyagának, a mentolnak köszönheti, amely többek között fokozza a nyál- és epetermelést, gyenge görcsoldó és gyulladáscsökkentő. Nem mellesleg helyi érzéstelenítő, hűsítő, antiszeptikus hatású. Az olaját a felső emésztőszervi traktus rendellenessége, epeképződés hiánya, légzőszervi megbetegedések, köhögés, megfázás esetén is javasolják. Külsőleg is sikerrel alkalmazható például reumatikus fájdalmak, bőrviszketés, csalánkiütés kezelésére. A MATE közleményében külön felhívja a figyelmet, hogy egyre változatosabb illóolaj-összetételű és illatú borsmenta fajták közül válogathatunk. A nemesített fajták között ugyanis csokoládé, citrom, sőt gyömbér és „levendula” illatú is van.

Nem lenne teljes a kép, ha elhallgatnánk e csodálatos gyógynövény használatának kockázatait.

Vigyázz, ártalmas is lehet! A borsmenta - a javallatok betartásával, kúraszerű vagy eseti fogyasztással viszonylag biztonságos gyógynövény, de figyelembe kell venni az illető betegségeit, állapotát, ennek megfelelően alkalmazni - vagy nem alkalmazni - a gyógynövényt. Erre hívja fel a figyelmet a GyógyfüvesKertem szakportál, amely felsorolta e - kisgyermekekre kifejezetten veszélyes - gyógynövény teájának kellemetlen, akár ártalmas mellékhatásait is: Allergiás reakciók: csökkenti az allergiás panaszokat, a szem- vagy orrviszketést, szemviszketést vagy szemvörösséget, de van, aki magára a növényre allergiás. Erre utalhat a fejfájás, az égő érzés a szájban, az elzsibbadt végtagok.

Aki így is kedvet kapott e csodálatos gyógynövény akár otthoni termesztésére, még az ősszel belevághat. A borsmentát középkötött, humuszban gazdag vályog, vagy agyagos talajokat kedvelő dugványozással (30-50 centiméteres sor és 20-40 centiméter tőtávolságra) a legegyszerűbb ősszel szaporítani. Tőosztással azonban tavasszal is lehet. Az évelő növény teljes talaj feletti zöld részét a virágzás előtt, először június végétől takarítják be, évente akár két-háromszor is, majd szárítják a mentaolaj előállításához. A teakészítéshez viszont a kaszálás után zölden szedik le a szárról a leveleket és külön szárítják.

Persze nem feltétlenül kell az otthoni termesztéssel bíbelődni. A különböző gyógyító, csodatévő borsmentás készítményeket a balzsamoktól a mentolos fogkrémekig könnyen beszerezhetik. Nehézséget legfeljebb az elképesztően gazdag kínálat okozhat. Ízelítőnek íme néhány példa az internetes keresésünkből. Tíz milliliter frissítő, koncentrációt segítő, görcsoldó borsmenta illóolaj csaknem 4 800 forintért. Fél deci borsmenta tinktúra mintegy 3 300 forint. Az egyik bio borsmentás fogkrémet alig másfél ezer forintért kínálták, de egy doboz borsmenta ízű rágógumit kevesebb mint nyolcszáz forintért is találtunk.