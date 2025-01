Csapkod a járvány: látogatási tilalom Debrecenben is

December 31-től látogatási tilalmat vezettek be a Debreceni Egyetem Klinikai Központ Nagyerdei Campusán működő Belgyógyászati Klinika B és C épületében. Az A épületben továbbra is érvényben van ez a rendelkezés. A december 31-től érvényes teljeskörű korlátozás visszavonásig érvényes – írják honlapjukon.

Január 2-tól, azaz csütörtök déltől a járványügyi helyzet miatt a Semmelweis Egyetem Klinikai Központjának betegellátó szervezeti egységeinél is látogatási korlátozást és tilalmat, valamint kötelező maszkhasználatot rendeltek el a betegek, látogatók és dolgozók egészségének védelme érdekében.

Egyre több helyen rendelnek el látogatási tilalmat, de maszkhasználatot ritkán

Fotó: Depositphotos

A honlapra felkerült tájékoztató szerint az egyetem betegellátó egységeinél a jelentős számú légúti megbetegedés miatt tilos a betegek látogatása. A tilalom alól kivételt képeznek:

az életveszélyes állapotú vagy életvégi ellátásban részesülő betegek hozzátartozója vagy hozzátartozói, előzetes klinikavezetői engedély alapján;

a kiskorú betegek szülei vagy törvényes képviselői közül egy szülő, törvényes képviselő, aki folyamatosan a gyermek mellett tartózkodhat;

a Neonatális Intenzív Centrumokban (NIC/PIC) fekvő újszülöttjét látogató édesanya

szülészeti részlegeken a vajúdás és szülés idején az apa, valamint egyéb, különleges esetek, a betegellátó szervezeti egység vezetőjének engedélyével.

A rendelet értelmében kötelező az orrot és szájat eltakaró maszk a betegellátó szervezeti egységekben a betegellátási területeken és a várótermekben. Az előírás minden egészségügyi dolgozóra, betegre és látogatóra vonatkozik, kivéve a 6 év alattiakat és a mentálisan érintett betegeket. A maszkokat az intézmény területén a szabályoknak megfelelően kell használni, szükség esetén az intézmény biztosítja az egyszer használatos maszkokat.

Emellett a rendelet felhívja a figyelmet a kézmosás és kézfertőtlenítés fontosságára is. Az előírás 2025. január 2-án 12 órakor lépett hatályba és visszavonásig érvényes.