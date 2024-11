Egymásnak feszült a MOK és a mentők főigazgatója

Tudni szeretné, mi vár Önre 2025-ben? Mit okoz, hogy ingatlancélra is elkölthetőek a nyugdíjmegtakarítások? Hogyan érinti ez a piacokat, merre mennek az ingatlanárak és az épitőipari árak? Pogátsa Zoltán, Farkas András, Nagygyörgy Tibor és sok más kíváló szakértő ezúttal élőben osztja meg nézeteit!

A MOK szerint azonban az OMSZ főigazgatója hazugsággal és a statisztika meghamisításával vádolja az összes, korábban is ügyeletet szervező céget és társulást.

A MOK és az OMSZ egymásnak feszülése a Csató Gáborral készített interjún is többször előjött – írja a lap. A főigazgató néhány állítását egyenesen valótlannak nevezte a Magyar Orvosi Kamara. A Mentőszolgálat főigazgatója például azt mondta: „Azok kritizálják a rendszert, akik nem is vállaltak ügyeleti munkát az elmúlt 20 évben.”

Ezzel szemben a Magyar Orvosi Kamara már a budapesti indulás előtt kritikusan nyilatkozott az új ügyeletről, a bevezetés elhalasztását is kérték. Szerintük az új ügyelettel az egészségügy olyan rétege kap terhelést, ami eleve roskatag. Többek között azzal érveltek, hogy az ügyeleti munka nagyon megterhelheti az alapellátásban dolgozó háziorvosokat, ezért többen akár vissza is adhatják a praxisukat, így a fővárosban élők még nehezebben juthatnak hozzá a szükséges ellátáshoz.

Az orvosi ügyeleti rendszert nagyjából másfél éve kezdte el átalakítani a kormány, novemberben az ellátott betegek száma már átlépte az egymilliót. Utolsó lépésként októbertől a fővárosban is bevezették az új rendszert. Budapesten 15 helyszínen alakítottak ki felnőtt ügyelet és 3 helyen gyermekügyelet. Budapesten eddig az ügyelet megszervezése az önkormányzatok feladata volt, októbertől már ezért is az Országos Mentőszolgálatot felel. A mentőszolgálat szervezettséget, kiszámíthatóságot ígért, Csató Gábor lapunknak azt mondta: szerinte ez megvalósult, sőt, az ügyelet újraszervezése az elmúlt 30 év legnagyobb egészségügyi átalakítása volt.

A mentők főigazgatója hazugsággal és a statisztika meghamisításával vádolja a korábban is ügyeletet szervező cégeket – mondja a Magyar Orvosi Kamara.

