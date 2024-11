Furcsa kormányközeli szerződések az államosított meddőségi szektorban

Lapunkban mi is számtalan alkalommal számoltunk be a hazai meddőségi szektor államosításáról, annak következményeiről és furcsaságairól.

Most azonban az derül ki, hogy a Novák Katalin sógornője, Vesztergom Dóra által vezetett Humánreprodukciós Intézet (HRI) mennyi közpénzt éget el a kormányhoz közeli cégeknek juttatott megbízásokkal – miközben a meddőségi szektor hatékonysága nem hogy nem fejlődik, de egyre kisebb hatásfokkal végzi feladatát.

Az Országos Kórházi Főigazgatóság (OKFŐ) Humánreprodukciós Igazgatóságának (HRI) közérdekű és közérdekből nyilvános – a Központi Információs Közadat-nyilvántartásban fellelhető – adataiból ugyanis például kiderül, hogy

„komplex kommunikációs ügynökségi feladatok ellátása az OKFŐ Humánreprodukciós Igazgatóság számára 2023-2024”

tárgyában 211 millió forintra szerződött tavaly év végén Vesztergom Dóra, illetve igazgatósága a – nemzeti konzultáción is nagyot nyerő – Balásy Gyula nevéhez fűződő New Land Media és a Lounge Design Kft.-vel – írja a Forbes.hu.

Novák Katalin sógornője vezeti a HRI-t

Fotó: Youtube

Vesztergom Dóra hivatalba lépését követően, még 2022 végén a sokatmondó nevű Zsiger Kft. „HRI-Animáció tervezése és gyártása” is kapott megbízást 14,7 millió forint értékben. A cég tulajdonosa felerészben az ügyvezető Eltuhami Ibrahim, aki a TV2 grafikai dizájner vezetője is. De „a Humánreprodukciós Igazgatóság tájékoztató kiadványának és kisfilm sorozatának készítését” is a kormányközeli Best Pictures Media Kft. végezte el.

A lap olyan cég szerződésére is bukkant, melynek vezetője kanadai, pedig korábban a kormány korábban épp azzal indokolta az állami meddőségkezelési ellátások államosítási szándékát, hogy egy ilyen nemzetstratégiai tevékenységnek 100 százalékban magyar kézben kell lennie.

A HRI kötött szerződést Szentgyörgyi Gábor cégével, az IMG Solution Zrt.-vel is. Az informatikai vállalkozó pedig közismerten régóta szoros kapcsolatban áll Orbán Viktor miniszterelnök családjával.