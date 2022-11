Hoppá: van, ahol csökkentett sugárzású CT-t kap az ember

A kamarák kifogásolják az egészségügy reformtervezetét

A Magyar Orvosi Kamara (MOK) már múlt héten is kinyilvánította, hogy kifogásai vannak az egészségügy átalakítását célzó javaslatcsomaggal kapcsolatban, most pedig a Magyar Rezidens Szövetség (MRSZ) is csatlakozott hozzájuk.