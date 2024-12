„Karácsonyi szünetre” megy egy vidéki kórház szülészete és gyermekosztálya

Tombol az influenza és egyre több a koronavírusos beteg az országban. Több kórházban is látogatási tilalmat vezettek be.

Az már az Országos Kórházi Főigazgatóság Mosonvármegye Közéleti Lapnak küldött válaszából derült ki, hogy a szülészetet is érinti a leállás. Tavaly ugyanebben a kórházban tavasztól egészen októberig csak hétfő reggel 8 és péntek délután 4 között lehetett szülni.

Jenei Júlia Kinga azt is közölte, hogy a betegeket a kieső időszakban a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Petz Aladár Egyetemi Oktató Kórház látja el.

Arról, hogy a mosonmagyaróvári kórház gyermekgyógyászati osztályán december 25-26-án szünetel az ellátás, az intézmény megbízott főigazgatója számolt be csütörtökön, és a „munkaszüneti napok torlódásával” indokolta – szúrta ki a 24.hu .

