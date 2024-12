Kemény pénzekbe kerül a nyugdíjasok téli védőoltása

Utóbbiról a cikk azt írja, gyakori, és általában enyhe megfázásos tüneteket okozó vírus, a fertőzöttek többsége alig egy hét alatt akár meggyógyulhat. Ám a hat hónapnál fiatalabb csecsemőket, valamint a 65 év feletti vagy károsodott immunrendszerű embereket a vírus súlyosan megbetegítheti, halálukat is okozhatja. A súlyos RSV-fertőzés szövődményei közé tartozik a bronchiolitis – a tüdő kis légutainak gyulladása – és a tüdőgyulladás. Magyarországon a koraszülöttek kapnak térítésmentes védőoltást az RSV megelőzésére, de az időseknek nincs oltási programja. Így aki biztosra akar menni, annak magának kell megvásárolnia a vakcinát.

