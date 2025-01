Kunetz Zsombor: Így jár, aki az állammal üzletel

Kunetz Zsombor is volt lapcsoportunk Klasszis Klubjának vendége, az adás itt tekinthető meg:

Magyarországon így jár, aki az állammal üzletel, de így járnak a betegek is, akik továbbra is hosszú várólistákra számíthatnak – mutat rá az orvos, egészségügyi szakértő. Hozzátéve: ugyanis amikor egy kórház olyannyira alulfinanszírozott, hogy folyamatosan veszteséget termel, akkor minél többet dolgozik, annál nagyobb veszteséggel nézhet majd szembe. Ezért inkább lassan, vagy nem dolgozik.

Arról már nem is beszélve, hogy december végén érte el a kórházi adósság állomány a 104 milliárd forintot és miután már lassan január vége van, ez jelentősen növekedett. A tervezet szerint a Működési Támogatás, viszont mindössze 96 milliárd forintra rúg, így szinte biztos, hogy megint lesz olyan szolgáltató, aki nem kapja meg a szolgáltatása, vagy árúja ellenértékét.

Az viszont már egészen megdöbbentő Kunetz szerint, hogy ezen segély egy jelentős részét azonnal vissza is veszi az állam, hiszen első helyen az állam felé fennálló köztartozásokat kell megfizetni, és csak utána lehet a szállítói és egyéb tartozásokat rendezni.

Nos, az egy dolog, hogy a neve is már milyen, Működési Támogatás, tökéletesen rezonál arra, hogy a kórházak működését megfelelő finanszírozás helyett, segélyekből, támogatásból kell fenntartani – írja Kunetz Zsombor a Facebook-oldalán. Az orvos, egészségügyi szakértő szerint a fekete humor ebben azonban az, hogy ugyanaz az állam nem finanszírozza a kórházak működését megfelelően, akinek egyébként alapvetően ez lenne a dolga, majd a normális finanszírozás helyett nagy kegyelmesen segélyt foganatosít az intézményeknek.

A Népszava szúrt ki a Belügyminisztérium honlapján egy kormányrendelet-tervezetet az egészségügyi szolgáltatók gazdálkodását segítő intézkedésekről. A javaslat szerint a kormány 96 milliárd forintnyi lejárt számla kiegyenlítésére juttatna forrást – Működési Támogatás néven – még februárban az egészségügynek, és a célra szánt összeget a hónap végéig ki is kellene fizetniük a hitelezőknek. A jogszabály-javaslat ezúttal is előírja a fizetési sorrendet, eszerint a piaci szállítók számláinak kiegyenlítése csak az állami köztartozások megfizetése után lehetséges. A jogszabály-tervezetet január 30-ig véleményezhetik az egészségügyi szervezetek.

