Kunetz Zsombor: Valószínűleg törvénytelen a mentőszolgálat adatbázisát az MCC-vel összekötni

Ez pedig, az egész egészségügyben vetett közbizalmat ingatja meg alapjaiban. Éppen ezért Csató Gábort OMSZ főigazgatót már hét hónapja ki kellett volna rúgni, de nyilván kellett ehhez is! – véli a szakértő.

Kunetz azt is szóvá teszi, hogy a Mathias Corvinus Collegium egy MAGÁNintézmény, függetlenül attól, hogy milyen politikai tábor érdekeit szolgálja közpénzzel kitömve. Így rendkívül aggályos, sőt valószínűleg teljesen törvénytelen is az Országos Mentőszolgálat adatbázisát ezzel a MAGÁNintézménnyel összekötni.

A szakértő el van képedve, azt írja, amennyiben ez az elképesztően vadul hangzó projekt valóban általános iskolás gyermekeket akar abba a mentésirányítási munkakörbe bevonni, az meglehetősen szürreális elgondolás lenne, olyan amely mindenhol a lakosságban, a mentődolgozókban és az iskolásokban is maradandó károkat okozna. Mindenesetre szerinte nehéz megmagyarázni ezeket a mondatokat „a tehetséggondozó intézmény hallgatóinak bevonása az OMSZ mentésirányító programjának önkéntesi tevékenységébe”.

Kunetz Zsombor egészségügyi szakértő arra hívja fel a figyelmet, hogy a Mentőszolgálat az MCC önkénteseit is bevonná a mentésirányításba, illetve átadná az adatbázisát a fideszes elitképzőnek.

