Már látják, merre tart a koronavírus

A szennyvízben mért értékek alapján az influenzavírus „továbbra is cirkulál a lakosság körében”, de a fertőzések számának jelentős növekedése nem várható a következő egy-két hétben.

Az év 43. hetében a koronavírus örökítőanyagának országos átlagkoncentrációja a szennyvízben továbbra is stagnált.

Továbbra is stagnál a koronavírus örökítőanyagának koncentrációja a szennyvízben – közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK).

