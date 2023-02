Még mindig azt kérik a magyaroktól, hogy oltassák be magukat Covid ellen

A múlt heti összesített adatokat közölte szerdán a Koronavírus Sajtóközpont. Eszerint az előző héten 825 új fertőzöttet igazoltak, ezzel a járvány kezdete óta összesen 2 193 272-re nőtt az azonosított fertőzöttek száma. Meghalt a múlt héten 30 beteg, így az elhunytak száma 48 707-re emelkedett. A gyógyultak száma jelenleg 2 140 795, az aktív fertőzöttek száma pedig 3770-re csökkent az MTI által idéztet adatok szerint.

Az aktív fertőzöttek száma 143-mal csökkent - ez előző hetekben viszont 2000 körül volt a heti csökkenés ezen a soron.

Tudatták azt is, hogy jelenleg 337 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 8-an vannak lélegeztetőgépen.

A koronavírus ellen beoltottak száma 6 421 643, közülük 6 208 513-an a második, 3 904 693-an a harmadik, 423 023-an pedig már a negyedik oltásukat is megkapták. Összességében egy hét alatt 145-tel nőtt a beoltottak száma.

A közlemény szerint Magyarországon a járvány jelenleg "mérsékelten zajlik", ami köszönhető a magas átoltottságnak is. Kiemelték: a vírus továbbra is a beoltatlanokat veszélyezteti a legjobban, ezért őket továbbra is az oltás felvételére kérik. A megerősítő oltás felvétele mindenkinek ajánlott, aki négy hónapnál régebben kapta meg az előző oltását - tették hozzá.