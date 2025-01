Megirigyelte Orbán Viktor Majka sikerét – filmet mutat be a miniszterelnök a Youtube-csatornáján

A nagy belpolitikai és külpolitikai megfejtések mellett talán kicsit elsikkadt, hogy a miniszterelnök így az Oscar-szezonban egy filmet is bemutat: Youtube-csatornáján vasárnap lehet majd megtekinteni a Covid-járványról szóló alkotás – jelentette be Orbán Viktor reggeli rádiós megszólalásában.

A Covid kapcsán a miniszterelnök öt év távlatából azt a a legfontosabb tanulságot vonta le – egy régi magyar fimet idézve – a világjárvány kapcsán:

“csak semmi pánik„, “ne rezeljetek be!”

Ennek kapcsán arról is beszélt, hogy azóta is „imába foglalja” Kásler Miklós akkori egészségügyi miniszter nevét, aki idejekorán figyelmeztetett a járvány veszélyeire. Kérdés persze, hogy ennek ellenére miért lehetett akkor Magyarországon világviszonylatban is rendkívül magas a Covid-áldozatok száma a lakosság arányában – de valahogy az az érzésünk, a filmből erre a kérdésre nem fogunk igazán választ kapni.