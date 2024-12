Mégis megkapja az Egészséges Budapestért Program az eddig nem teljesült beruházásokat?

Takács Péter kitért arra is, hogy a 2016-ban elkezdett programban eddig összesen 133 milliárd forintot költöttek budapesti kórházakra és rendelőintézetekre: 13 kórház, 11 országos intézet és 32 szakrendelő bővült, újult meg vagy épült fel. A programot aztán folytatták, illetve kiegészítették a koronavírus-járvány időszaka alatt egy kórházfelújítási programmal, amelyben 17 kórházban 300 ezer négyzetméternyi területet újítottak fel 100 milliárd forint értékben – fűzte hozzá.

Folytatódik az Egészéges Budapest Program: a kormány döntésének értelmében 7,7 milliárd forintból újulnak meg szakrendelők, valamint szereznek be orvosi eszközöket – jelentette be az egészségügyért felelős államtitkár kedden Budapesten, sajtótájékoztatón. Takács Péter kiemelte, a járóbeteg-ellátás fejlesztése lesz a fókuszban, a kormány célja ugyanis, hogy minél magasabb szintű, lakóhelyközeli ellátást biztosítsanak a betegeknek.

Takács Péter egészségügyi államtitkár szakrendelők megújulását és orvosi berendezések beszerzését jelentette be 7,7 milliárd forint értékben.

