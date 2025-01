Nagy utazás: Budapestre vezénylik a vidéki mentősöket

Vegyen részt és kérdezzen Ön is a politológustól!

A szervezés folyik, várhatóan március-áprilistól indul az az új rendszer, amelyben naponta 25-30 vidéki mentőegység segíti ki Budapesten az Országos Mentőszolgálatot – válaszolta a Telex kérdésére Győrfi Pál, az OMSZ szóvivője. A fővárosban nagyon megemelkedett az esetszám, amit már nehezen tudnak ellátni, ezért lesz szükség arra, hogy a vidéki mentállomásokon dolgozók is részt vegyenek a budapesti sürgősségi ellátásban. Az már korábban is gyakran előfordult, hogy vidékről érkezett mentősök teljesítettek szolgálatot Budapesten. Az új rendszerbe minden vidéki mentőállomáson dolgozó ápolót és gépkocsivezetőt bevonnak.

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és

magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.

Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.

Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!