Párizsból érkezett cáfolat Pintér Sándor államtitkárának kijelentésére

A Covid-vakcina tender feltételeit úgy írták ki, hogy csak a Moderna pályázhatott, más jelentkező nem is volt, így végül a Nemzeti Népegészségügyi Központ a Modernát választotta.

Ugyanakkor az OECD elemzése szerint a Covid-időszakban a kormányok példátlan pénzügyi forrásokat fordítottak az egészségügyre a járvány elleni küzdelemre és a következmények kezelésére, így az EU egészségügyi kiadásainak átlagos növekedése reálértéken közel 6 százalék volt 2020-ban, ami 2021-ben a 9,6 százalékot is elérte.

első helyen említi Magyarországot, mint az egy főre jutó legalacsonyabb egészségügyi kiadások mértékét az EU-ban, amely hazánkon kívül még Horvátországban, Bulgáriában és Romániában is igen kicsi, kevesebb mint 1900 euró/fő. Igaz, Törökország még ennél kevesebbet, körülbelül 1000 eurót költött fejenként, míg Albániában csak 800 eurót, de ez nem vigasztalja a magyar embert.

2022-ben az egy főre jutó 5630 eurós kiadással Svájc költötte a legtöbbet az egészségügyi kiadásokra Európában, őt követi Norvégia (5376 euró). Az EU-országok közül a jelenleg kormányválsággal küzdő Németországban az egészségügyi kiadások (5 317 euró) 50 százalékkal haladták meg a 3533 eurós lakossági uniós átlagot. De Ausztriában és Hollandiában is legalább 25 százalékkal több az uniós átlagnál.

A legújabb felmérések a serdülők egészségének romlására is utalnak. Nőtt azon 15 évesek aránya, akik mind fizikai, mind pszichés problémákról számolnak be. Számuk a 2017–2018-as 42 százalékról 2021–22-ben átlagosan 52 százalékra nőtt az uniós országokban – azaz szinte második kamasz valamilyen szempontból nincs jól.

Jelenleg hosszú műtéti várólisták vannak Magyarországon, ám kevesen tudják, hogy a szabályok lehetőséget adnak arra is, hogy a beteg külföldi ellátást igényeljen.

A születéskor várható élettartam az EU-ban 2023-ban elérte a 81,5 évet, ami 0,2 évvel haladja meg a pandémia előtti szintet. Az EU-tagállamok között azonban továbbra is jelentős egyenlőtlenségek mutatkoznak, nyolc év eltérés van a legmagasabb és legalacsonyabb várható élettartamú országok között. Spanyolországban, Olaszországban és Máltán a várható élettartam több mint két évvel az EU-átlag felett volt, Lettországban és Bulgáriában pedig több mint öt és fél évvel azalatt.

Ennek (is) köszönhető, hogy 2022-ben 17 százalékkal nőtt a külföldről az európai országokba érkező orvosok száma 2019-hez képest, míg a külföldi ápolónők beáramlása 72 százalékkal. 2023-ban Norvégiában, Írországban és Svájcban az orvosok több mint 40 százaléka, Írországban pedig az ápolók több mint 50 százaléka külföldről érkezett.

Az Európai Unió 27 tagállamából 20 ország számolt be orvoshiányról 2022-ben és 2023-ban, míg 15 ország ápolóhiányra panaszkodott. Az uniós országokban 2022-ben körülbelül 1,2 millió orvos, ápolónő és szülésznő hiányzott.

Orvoshiány, elöregedő társadalom, problémákkal küzdő fiatalok – ez mind jellemző az Európai Unió tagországaira. Ez derül ki a párizsi székhelyű OECD legfrissebb, 2024-es egészségügyi jelentéséből, amely most főként az egészségügyben tapasztalható munkaerőhiányra és az egészséges hosszú élet előmozdítására fókuszál. A számokból az derül ki, hogy van gond bőven.

Hiába költöttek többet az EU-tagországok a Covid-járvány miatt az egészségügyre, ez nem marad tartós, Európa sok országában továbbra is döcög az ellátás – áll az OECD legfrissebb jelentésében.

