Újévi fogyókúra láz: melyik módszert válasszuk?

Mielőtt bárki is azzal vádolna bennünket, hogy összemossuk a diétát a fogyókúrával vagy éppen a mentes ételekkel, annyit hadd jegyezzünk meg: a világ legnagyobb üzlete kielégíteni a másképp étkezni óhajtók igényeit.

Évszázadokig az emberek milliói azt sem tudták, mi a fogyókúra, hiszen alig volt mit enniük, kivéve az arisztokráciát. Ha rápillantunk 150 éves, falusi fotókra, egyetlen kövér embert sem látunk rajtuk. A 20. és a 21. század fogyasztói társadalmának azonban az az érdeke, hogy eladjon mindig több és több élelmiszert, akárcsak ruhát. Az életszínvonal növekedése pedig lehetővé tette az elmúlt ötven évben, hogy megfizessük a kifejezetten hizlaló termékeket is.

A társadalmi összefüggések persze ennél sokkal bonyolultabbak. Azt mindnyájan tapasztalhatjuk, hogy egyes néprétegek kifejezetten kérkednek a kövérséggel: már van mit enni, lásd, nem éhezünk, és ez így van Amerikában is. A tészta elvileg tilos – ugyanakkor a folyton pastát és pizzát evő olaszok nem kövérebbek a magyaroknál. Franciaország a gasztronómia nagykövete, de ott nagyon ritka a testesebb nő, ez egyszerűen illetlenség bizonyos körökben. A teltebb franciák többnyire szegénynek számítanak, vagy bevándorlók, illetve azok gyerekei – a mama otthoni konyhája megtette a hatását. Persze, ha valaki olyan országból érkezik egy jóléti társadalomba, ahol évekig nem volt mit ennie, annak bizony eszébe se jut a fogyókúra.

A közelmúltban az Ozempic őrület meg Jardiance mánia kitört Magyarországon is. Ha ezeket és a hasonló gyógyszereket szakorvos írja fel és okkal, nagy gond nem lehet, bár a mellékhatások terén eltérő a tapasztalat. Csak az a baj, hogy a legőrültebb készítmények és ötletek garmadáját ajánlja az internet, és akadnak, akik elhiszik, hogy ezek hatásosak. Sőt, temérdek pénzt fizetnek is értük. Mindez sajnos globális jelenség. „Túlsúlyos voltam, amíg nem vettem meg ezt a talpbetétet”– olvasni az egyik hirdetésben.

Némelyik módszer két hét alatt tíz kiló mínuszt ígér, amit senki nem ellenőriz, mindez tehát csak hit és vágy kérdése. Nők és férfiak milliói áltatják magukat azzal, hogy a sokszor ismeretlen teák, meg ki tudja honnan származó gyógynövények hatni fognak, és azonmód megrendelik, online. Jó, ha nem lesznek tőle betegek, bár így is a pénzük bánja.

Új trend az együtt fogyás, ami egyben közös életmódváltás. Ez valóban hasznos, erősíti az akaratot, megmozgat. Sokszor magazinok hirdetnek ilyen akciókat – ilyen volt, ilyen lett, szlogennel – igaz, az „ilyen lett” fotónál már stylistok, kozmetikusok és fodrászok is besegítenek abba, hogy valaki csinosabb legyen.

Megint más műfaj az egészséges táplálkozás, amely már-már vallássá vált. Edd magad egészségesre! Együnk jókat, okosan! – bizonyára ismerősek a szlogenek. Kötetnyi válfaja van ennek is. Az egyik a When way módszer, amelyik így mutatkozik be a nagy tekintélyű magazinban: „31 nap alatt megtanulhatjuk, miként kapcsoljuk össze a kettőt: hogy mit eszünk és azt mikor esszük. Ugyanis csak e kettő hozza meg a sikert.” Az persze, hogy mi egészséges, attól is függ, milyen korban és bolygónk melyik tájékán élünk.

Edd magad egészségesre?

Fotó: Depositphotos

Mint a bevezetőben említett étrend mutatja, a fogyókúrához nem elég nem enni: idő kell hozzá, fegyelem és pénz. Nem olcsó beszerezni ugyanis a kevéssé hizlaló alapanyagokat, és idő szükségeltetik hozzá, míg elkészítjük – nem rutinból – az ebédet, a vacsorát. Ajánlott bevinni a munkahelyünkre az újfajta ebédet.

A tojásdiéta manapság is nagyon népszerű. Lényege – amint azt dr. Németh Csaba élelmiszermérnöktől megtudjuk – az aminosavak bevitele mellett a szénhidrátok visszaszorítása és a csökkentett energiabevitel. Ezt hagyományosan a három főétkezés alkalmával elfogyasztott, a jóllakottságérzetet is segítő, akár napi 5-6 főtt tojás biztosítja. Egy-két hetes tojásdiéta mellett anélkül adhatunk le a felesleges kilókból, hogy hiányállapot lépne fel a szervezetünkben. Persze semmilyen egyoldalú diétát nem szabad hosszasan folytatni, de ez még a cukorbetegeknek, tejfehérje-allergiásoknak is bátran alkalmazható.

A legfrissebb kutatások azt mutatják, hogy amennyiben rendszeresen fogyasztunk megfelelő mennyiségben jó minőségű fehérjeforrást, az önmagában is hosszútávú testsúlycsökkenést eredményezhet. A tojás mellett vékony húsokat, friss zöldségeket kell fogyasztani – hangsúlyozta a szakember.

Testképzavar, stressz, önbizalomhiány

A fogyókúrában többnyire nem az éhségérzet a gond, hanem az életmódváltás. A család többi tagja mást fog enni, mint mi. Hetekre kivonjuk magunkat a társasági életből és kicsit a családi ünnepekből, hiszen az alkohol szigorúan tilos. Céges bulik kizárva. Nem lehet beugrani valamelyik gyorsétterembe a bandával, cukrászdázni, csak úgy meggondolatlanul, a barátnőkkel. No meg, lesz-e időnk magunknak külön főzni?

A fogyást sokszor orvos írja elő, joggal, olykor a divat diktálja, de lehet, hogy az óhaj mögött komoly lelki, egészségügyi okok állnak. Pszichológusok a megmondhatói, mennyi ma a testképzavaros fiatal nő, amit az önbizalomhiány, a külső közeg nyomása, az állandó stressz csak erősít. (Az anorexia más dolog: komoly betegség.) Azzal mindnyájan tisztában vagyunk, hogy az alacsonyabb termetűeknek kevesebb is elég, hiszen minden deka jobban látszik rajtuk, mint ahogy azzal is, hogy a sport, a mozgás fogyaszt. Már persze azt, aki képes sportolni.

Arra is van példa, hogy van, aki bevághat egy nagy tábla csokoládét, akkor sem hízik meg, másnak elég ránézni. Ugyanakkor az extrém helyzetekben – balesetek, tragédiák, hosszú kórházban fekvés, fogva tartás – többnyire mindenki lefogy egy bizonyos idő után. Akadnak itt is kivételek: nagyon ritka, de létező betegség, amikor az agy és a gyomor nem képes kordában tartani az éhségérzetet és állandóan enni szeretne valaki. De diagnosztizált betegség nélkül is előfordul, főleg nőknél, a stresszevés, amikor valaki ezzel vigasztalja valaki magát. Ugyanolyan függőség alakulhat ki, mint az ivásnál.

Aki nem nádszálkarcsú, abba nem szeret bele a főhős

A legkönyörtelenebb és évtizedek óta változatlan trendet Hollywood diktálja. Mindegy, hány éves vagy, hány Oscart nyertél, lehet ősz a hajad és nem babaszépségű az arcod: előírás, hogy legyél sovány, mert akkor mutatnak jól rajtad a vörös szőnyegen a francia divatházak kreációi. Aki molett, vagy úgyis mondhatnánk, telt, az csak mellékszerepet vagy vígjátéki figurát alakíthat, de bele senki nem fog szeretni a filmvásznon. Még Kate Winsletet is kövérnek titulálták egy időben némely kritikusok – többnyire a férfi producerek – szerencsére nem törődött vele, de amikor kellett, ő is lefogyott az aktuális Oscar-gálára.

Ma a közösségi médián keresztül milliók értesülnek egyazon percben arról, hogy kinek sikerült a plasztikai műtétje és zsírleszívása – bár ez utóbbit nem nagyon szellőztetik –, mint ahogy arról is, ha valaki két kilót hízott a legutóbbi filmszerephez képest. És ez nagyobb bűnnek számít! Sőt, a karrier megtöréséhez vezethet. Mindez jórészt egy szakma belügyeként is tekinthető, de ez az ízlésterror világszerte milliónyi fiatal nőre van rossz hatással. Azért is, mert a barátai, osztálytársai lehet, hogy csúfolják, ami tragédiákhoz is vezethet.

Virágzó üzlet a kalóriaszegénynek titulált termékek gyártása. De vigyázni kell a vásárlással, mert a trükkök végtelenek. A zsírszegény termékekbe például sokszor több cukrot tesznek. A nulla zsírtartalmú joghurt kalóriamennyisége nem sokkal kevesebb, mint a hagyományosé. Van, aki abban a tévhitben él, hogy például a tehenet sose látott tejtermékekben kevesebb a kalória – mondjuk egy mandulaitalban –, pedig dehogy. Ezek főleg a laktózmentes étrend követőinek szólnak. Ma a drogériákban az áruktól roskadó, sok méteres polcokon nagyon sokféle diétás terméket látni vagy éppen biot – ami végképp másról szól –, ezek nagy részének azonban semmi köze a fogyókúrához. Egy cukormentes bio zabrudacska majdnem annyi kalóriát tartalmaz, mint egy Túrórudi.

Hizlal-e a gyümölcs vagy nem?

Mi a helyzet a zöldségekkel és gyümölcsökkel? Teljesen eltérő tanácsokkal látja el a vásárlókat a fogyókúra ipar. Míg régen az alma volt az ideális nass, most azt írja az egyik szakmai médiafelület, hogy gyümölcsöt sose együnk, ha éhesek vagyunk, inkább fehérjét. A zöldségek többnyire nem hizlalnak, persze attól függ, hogy készítjük el azokat. A babféléket és a krumplit van amelyik diétaguru tiltja, van amelyik ajánlja. Nyilvánvaló, hogy nem rakott krumplira meg Jókai-bablevesre gondolt.

A zsírtól aztán végképp óvakodni kell, ezt mindnyájan tudjuk. Azt már kevesebben, hogy mondjuk egy 60 kilós embernek naponta 36 gramm zsírt szabad ennie. Nem tudni, ezt ki és hogy számolta ki. Mellesleg, miért kell 60 kilósan fogyókúrázni?

Újabban mindenki az olívaolajért lelkesedik, mert nem állati eredetű, de a fogyókúra szempontjából ez irreleváns, hiszen nincs benne kevesebb kalória (884), mint a kacsazsírban (882). Igaz, utóbbi itthon már sokkal drágább. Arról nem beszélve, hogy újabban a fine dining éttermek is az utóbbit sztárolják. Igaz, a hatalmas design tányérokon érkező mini adagoktól nem fogunk elhízni…