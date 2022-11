WHO: a majomhimlő ezentúl mpox

"Mindkét név egy éven keresztül egyidejűleg lesz használatban, míg a "majomhimlő" fokozatosan megszűnik" - közölte a szervezet.

A szervezet szerint a majomhimlőt 1970-ben nevezték el, több mint egy évtizeddel azután, hogy a betegséget okozó vírust fogságban tartott majmokban felfedezték. A tudósok és szakértők a közelmúltbeli járvány kezdete óta szorgalmazzák a név megváltoztatását, hogy elkerüljék a diszkriminációt és a megbélyegzést, amely visszafoghatja az embereket a teszteléstől és az oltástól.

Meg kell jegyeznünk: ezentúl mpox. Fotó: Depositphotos Meg kell jegyeznünk: ezentúl mpox. Fotó: Depositphotos

"Két fő okból kell átkeresztelni a majomhimlőt. Először is, hosszú a története, hogy a feketéket majmoknak nevezik. Ezért a majomhimlő elnevezés rasszista és megbélyegzi a feketéket. Másodszor, a majomhimlő azt a téves benyomást kelti, hogy a betegséget majmok terjesztik. Ez abszolút tévhit" - mondta korábban Dr. Ifeanyi Nsofor, az Aspen Intézet munkatársa.

Augusztusban a WHO arra bátorította az embereket, hogy javasoljanak új elnevezéseket a majomhimlőnek azáltal, hogy javaslatokat tettek a weboldalon. A WHO hétfőn közölte, hogy a konzultációs folyamatban egészségügyi, tudományos, osztályozási és statisztikai tanácsadó bizottságok szakértői vettek részt, „amelyek 45 különböző ország kormányzati hatóságainak képviselőiből álltak”.

„Az új név különböző nyelveken való használatának kérdését széles körben megvitatták. A preferált mpox kifejezés más nyelveken is használható” – áll a WHO közleményében.

A WHO hétfőn közölte, hogy a „majomhimlő” továbbra is megtalálható lesz a Betegségek Nemzetközi Osztályozásában, hogy lehetővé tegye a történelmi információkhoz való hozzáférést, ezért van az egyéves időszak is, amikor mindkettőt használni fogják, időt hagy a publikációk és közlemények frissítésére.

A WHO adatai szerint jelenleg világszerte mintegy 80 ezer fertőzöttről és 55 halálesetről tudni, összesen 110 országból jelentettek fertőzéseket.