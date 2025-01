Az állami hivatal cáfolta meg az összes botcsinálta kormánypárti kamujogászt

Karácsony Gergely előterjesztést nyújtott be a rákosrendezői ingatlanok elővásárlási jogának gyakorlásáról, amelyről a Fővárosi Közgyűlés szerdán dönthet.

„Élünk az elővásárlási jogunkkal és a Rákosrendezőn Parkváros lesz mini-Dubaj helyett” – írta még a bejegyzésben a főpolgármester. A Fővárosi Közgyűlés szerda reggeli ülésének első napirendi pontja lesz Rákosrendező ügye. Budapest első embere már be is terjesztette a plénum elé az elővásárlási jog gyakorlásáról szóló indítványt.

– írta a poszt mellé Karácsony Gergely utalva arra, több kormányzati szereplő is azt próbálta elmagyarázni, a BKM valójában nem élhet a magyar jog szerint biztosított elővásárlási jogával.

Csaknem 51 milliárd forint a vételár, akár fél kilométer magas felhőkarcoló is épülhet. Vitézy Dávid kiakadt.

A levél azt is közli, hogy a BKM-nek a kézbesítéstől számított 30 napon belül kell nyilatkoznia, kíván-e élni ezzel a joggal. Ehhez a BKM-nek az Eagle Hills Hugary Zrt. és a Magyar Állam között létrejött szerződés valamennyi feltételét teljes terjedelmében, feltétel nélkül el kell fogadnia, beleértve az ügylet tárgyát, a vételárat, a fizetési feltételeket, a szerződéses biztosítékokat is.

