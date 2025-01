Humoros TikTok-videóhoz hasonlította a Rákosrendezővel kapcsolatos kormányzati érveléseket Karácsony Gergely

Vegyen részt és kérdezzen Ön is a politológustól!

Egyúttal elárulta azt is, hogy győztünk a bíróságon.

Kapcsolódó cikk Karácsony Gergely bejelentette: jogellenesen van a kormánynál Budapest pénze – frissítve Egyúttal elárulta azt is, hogy győztünk a bíróságon.

A főpolgármester is kész tárgyalmi az építési és közlekedési miniszterrel Fotó: MTI / Rosta Tibor

A főpolgármester emlékeztetett, kedden Lázár János még tárgyalásról is szót ejtett, Karácsony Gergely pedig ezt megfontolva szerdán tárgyalásra hívta az építési és közlekedési minisztert. „Beszéljünk végre egyszer komolyan arról, hogy mire van Magyarországnak és Budapestnek szüksége Magyarország legfontosabb fejlesztési területén!” – mondta a főpolgármester, aki a Városházán várja a tárcavezetőt.

Karácsony Gergely szerint a „nevetségességi versenyt” Szentkirályi Alexadra, a Fidesz budapesti frakcióvezetője nyerte, aki megfagyással riogatta a budapestieket. Emlékeztetett, a kormánypárt fővárosi frakciója a költségvetési vitában még azt követelte, a budapestiek fizessenek be még 51 milliárd forintot a központi költségvetésbe. A városvezető azt mondta, a Fidesz-frakció szerint ez nem okozott volna gondot a közszolgáltatásokban, de az elővásárlásért kifizetni szándékozott 12 milliárd miatt összeomlana a város.

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és

magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.

Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.

Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!