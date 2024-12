Itt van Nagy Márton mesterterve

A kormányzat egyeztetett a fővárossal és a IX. kerülettel is.

Nagy Márton szerint az új lakások száma idén megközelítheti a 12 ezer darabot, de ez historikusan alacsony szám. Mivel az építések üteme jelenleg nem megfelelő, az árak felfelé mennek, ezt szeretné a kabinet megakadályozni 25 ezer új lakás megépítésével. A tárcavezető a bérlakáspiacon is gondot lát, min mondta, a fiatalok a jövedelmük 40–60 százalékát költik lakhatásra.

