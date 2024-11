Kapaszkodjon: ez a legdrágább vidéki utca Magyarországon

Tudni szeretné, mi vár Önre 2025-ben? Mit okoz, hogy ingatlancélra is elkölthetőek a nyugdíjmegtakarítások? Hogyan érinti ez a piacokat, merre mennek az ingatlanárak és az épitőipari árak? Pogátsa Zoltán, Farkas András, Nagygyörgy Tibor és sok más kíváló szakértő ezúttal élőben osztja meg nézeteit!

Az elemzés arra is rámutatott, hogy 2015 óta az ingatlanárak háromszorosára nőttek Magyarországon, ami az EU legnagyobb arányú drágulását jelenti.

2024-es adataik szerint Budapesten a legdrágább terület a rózsadombi Türbe tér, ahol közel 3,8 millió forint az átlagos négyzetméterár. A második helyen a Petőfi tér állt 3,7 millió forintos árral, míg a harmadik a XII. kerületi Arató utca 3,68 millió forinttal. A legdrágább közterületek között idén több budai utca is szerepel, jelezve a budai és pesti oldalak közötti árkülönbség növekedését.

Az ország legolcsóbb lakóingatlanjait a kiskunlacházai Templom utcában kínálták, ahol az átlagos négyzetméterár mindössze 23 ezer forint volt. Hasonlóan alacsony árak jellemezték a borsodnádasdi Kölcsey Ferenc utcát, a mezőhegyesi Battonyai utat, a mélykúti Dózsa György utcát és a mohácsi Bajcsy-Zsilinszky utcát is, ahol 25-27 ezer forint közötti árakat mértek. Az ingatlan.com elemzése szerint a legdrágább és legolcsóbb ingatlanok négyzetméterára közötti különbség 115-szörös volt.

