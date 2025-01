Nincs több építkezés a parton – bekeményített egy balatoni város

Kiderült, a változtatási tilalom érinti a városközpontot is, kivéve két területet, melyeket kivettek a tilalom hatálya alól: az egyik a Városház térnek a szökőkút melletti, az adventi időszak óta lezárt része, ennek az átalakítását mielőbb szeretnék elkezdeni, és elképzelhető, hogy tervpályázatot írnak ki annak kialakítására. A másik pedig a Baross utca egyik háza, ahol a kínai bolt van, amelyet a polgármester a város talán legrondább épületének nevezett, ahová már idén terveznek változásokat.

