Ők vették meg Göncz Árpád egykori házát

A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. (MNV) honlapjáról derült ki, hogy mely cég vásárolta meg azt a Vérhalom téri villát, amelyben a néhai Göncz Árpád köztársasági elnök és felesége is lakott, valamint a villa mögött, a Pentelei Molnár utca 6. alatti "iroda, raktár, garázs" besorolású ingatlant, összesen nettó 1,186 milliárd forintért - szúrta ki a Napi.hu.

Fény derült a vevő kilétére. Fotó: MTI Fény derült a vevő kilétére. Fotó: MTI

A vevő a saját ingatlan üzemeltetésével és bérbe adásával, valamint adásvételével foglalkozó, budapesti székhelyű Flovestor Passage Kft., amellyel az MNV november 14-én kötött szerződést.

A Vérhalom téri kétszintes villáért októberben, az MNV árverésein ritkán látott licitharc alakult ki, hisz a 496,8 millió forint kikiáltási árról 833,8 millió forintig ment fel a végső, nyertes ár. A nemzeti vagyonkezelő honlapjáról most az is kiderült, hogy a nyertes licitáló, a Flovestor Passage megvette a villa mögött álló, a Pentelei Molnár utca 6. szám alatt álló, az MNV nyilvántartása szerint "iroda, raktár, garázs" ingatlant is, áfa nélkül 352,7 millió forintért.

A Flovestor Passage Kft. többségi tulajdonos a Nagy-Britanniában bejegyzett Flovestor Limited, amelynek jelentős befolyással rendelkező tagja Florian Wilhelm Albrecht (aki a cégadatok szerint egy monacói címmel rendelkező német), és aki a Flovestor Passage Kft. cégjegyzésre jogosult tagja is. A kft. egyik ügyvezetője a budapesti lakcímmel rendelkező Albrecht Benedikt Florian is, valamint a kft. kisebbségi tulajdonosa a szintén budapesti lakcímmel rendelkező Albrecht Lukász Flórian.

A cégadatok szerint Albrechték több magyarországi vállalkozásban voltak, vagy jelenleg is érdekeltek.

Többek közt a saját tulajdonú ingatlan adásvételével és épületépítési projekt szervezésével foglalkozó Flovestor Balaton Kft. nevű cég, és a Flovestor Villapark Kft.

A lap kérdést küldött az ingatlant megvásárló cégnek, hogy mik a tervei Göncz Árpád egykori villájával, de egyelőre nem érkezett válasz.