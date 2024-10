Szíjj László után Balázs Attila is közép-európai játékossá akar válni

Erről lesz szó a cikkben: Hogyan gyűjtött pénzt a Bayer Construct?

Mekkora dobás lesz Kőbányán és Debrecenben?

Mivel segítette a kormány a céget?

Hogyan árasztotta el a vállalat a Balaton partját projektekkel?

Tégláról téglára nem csak a politikában, a gazdaságban is lehet haladni. Ezt leginkább a NER ingatlanos és építőipari nagyágyúi esetében lehet tényekkel is alátámasztani. Ők szó szerint így jutnak előre, ki kicsi, ki pedig nagyobb téglákon keresztül. Legutóbb Szíjj László terjeszkedéséről írtunk. A Bayer Constructot megalapító, majd belőle cégcsoportot építő Balázs Attila – jókora állami rásegítéssel indulva, majd a magánpiacon tovább haladva – követheti őt ezen az úton. Erre a legújabb tervei, valamint a megkezdett projektjeinek továbbvitele is bizonyítékul szolgálnak.

A cégvezető meghatározó közép-európai játékossá szeretne válni. Ehhez már csaknem teljes vertikumot épített ki: cégcsoportjának ingatlanfejlesztő, építőipari kivitelező, ingatlanüzemeltető, építőiparialapanyag-gyártó és szolgáltató üzletága is van, ezen kívül a prémium kategóriás ingatlanok közvetítésében is érdekelt a francia gyökerű Barnes márkán keresztül. Saját homok- és kavicsbányát, transzportbetongyárat üzemeltet, van egy betonacél-feldolgozó üzeme, valamint egy 2017-ben megnyitott panel- és betonelemgyára is.