Újévtől jön a kétéves AirBnb-moratórium a fővárosban

A Habitat for Humanity Magyarország ma tette közzé idei jelentése utolsó két fejezetét, amelyben arra hívják fel a figyelmet, hogy hazánkban a lakhatási kérdés egyre súlyosabb.

Az AirBnb szigorításáról október végén jelent meg egy jogszabálytervezet a kormány honlapján, társadalmi egyeztetés céljából. A korábbi bejelentések alapján a fővárosi, kétéves moratórium mellett négyszeresére nőhet a rövid távra kiadott lakások után fizetendő átalányadó is.

A megfizethető lakhatás a kormány új gazdaságpolitikai akciótervének fontos részét képezi, a szigorításra is ennek részeként kerül sor. A terézvárosi képviselőtestület néhány hete szavazta meg az AirBnb helyi tiltását, amire a szeptemberben tartott helyi felmérés eredménye alapján ígéretet tett. Egyes jelekből már az látszik, hogy a döntés után elindult némi lakásárcsökkenés a kerületben.

Megszavazta az országgyűlés, 2025. január elsejétől 2026. december 31-ig nem vehető nyilvántartásba új, AirBnb-típusú magánszálláshely a fővárosban – jelentette be szerdai Facebook-posztjában a kormány. A jogszabályban ugyanakkor van egy kiskapu a lakástulajdonosoknak: ha ugyanis még idén december 31-ig igénylik, nyilvántartásba lehet venni új szálláshelyeket.

