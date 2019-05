Mintha egy svájci bicska lenne az okostelefonban

Néhány évtizeddel ezelőtt senkit sem zavart, ha a jól ismert sarki fűszeres megveregette a vásárlók vállát és személyre szabott ajánlatot tett nekik, mert jól ismerte a fogyasztási szokásaikat. Mivel sok esetben a boltban társasági élet is zajlott, azt is tudhatta a vevőiről kinek mire lehet szüksége. Az okostelefonok használatával, a letölthető applikációk segítségével, illetve a világhálón történő aktivitásból kinyerhető adatok értelmezése, és az ezek segítségével nyújtható személyre szabott ajánlatok pontosan azt a célt szolgálják, mint egykor a sarki fűszeres figyelmessége.

A harmadik alkalommal megrendezett UNIQA Money Lounge rendezvényén az okoskészülékek, illetve az appok fogyasztókra gyakorolt hatását járták körbe az előadók. Nem okoz-e gondot a felhasználóknak, hogy az alkalmazások, az okostelefonok egyre több adathoz jutnak hozzá a munkahelyi aktivitásukkal, szabadidős tevékenységükkel, vagy fogyasztási szokásaikkal kapcsolatban – tette fel a kérdést Bálint Viktor, a Codecool társalapítója.

Cége fiatal informatikusokat képez, akiknek később különböző vállalatoknál segítenek elhelyezkedni. Hamarosan az álláspiac is adat alapúvá fog alakulni, így ő is ebben látja a jövőt. Úgy véli sokaknak nincs problémája azzal, ha a rendszerek érdeklődést mutatnak a szokásaink iránt. A rendezvény kerekasztal-beszélgetésén az előadók egyetértettek abban, hogy az adatfelhasználás átláthatósága, a szabályok betartása, illetve a szabályozottság alapvető az adatfelhasználásban.

Bálint Viktor, a Codecool társalapítója. Fotó: Nagyapáti István

Remco Veenenberg, a Revolut közép- és kelet-európai nagykövete szerint az elérhető adatokat más-más szolgáltatók más-más területen használják. Előadásában a cég applikációját mutatta be, hogyan lehet kikerülni a banki átutalások utáni árfolyam-, vagy tranzakciós veszteségeket a Revolut szolgáltatásával. A cég olyan pénzintézeti szolgáltatást épít, amely illeszkedik a felhasználó szokásaihoz, utazásaihoz a világ bármely pontján.

Remco Veenenberg, a Revolut közép- és kelet-európai nagykövete. Fotó: Nagyapáti István

A GDPR-tól sok vállalkozás megrettent, de a szabályozás elősegíti az adatfelhasználás jogi keretek közé szorítását. A felhasználói adatokat kezdetektől nagyon szenzitíven kezelte az idén 20 éves All You Can Move is, mesélte Barcs Julianna, aki elmondta, hogy kifejezetten az ügyféligényekre szabva készítették el alkalmazásukat, ami többek között extra kedvezményeket kínál ügyfeleiknek.

Középen Barcs Julianna. Fotó: Nagyapáti István

Mostanra a vállalkozásoknak fontos üzenetük, hogy a kért és kapott adatok kezelése GDPR kompatibilis. Ezt már a fogyasztók is követhetik, illetve követik – mondta Barna Balázs, a TransferWise európai piacokra irányuló fejlesztésekért felelős vezetője. Előadásában, ugyancsak az olcsóbb és egyszerűbb átutalásokról beszélt. A TransferWise olyan rendszert kínál, amely egyszerűbbé és olcsóbbá teszi a nemzetközi pénzügyi transzfereket. A piac hatalmas – tette hozzá – évente 100 trillió font értékű, egyik országból a másikba áramló átutalt pénz mozog a rendszerben, amelyen a bankok 170 millió font nyereséget realizálnak. Ez a globalizáció és a határok nélküli munkavállalás egyik mellékterméke.

Barna Balázs, a TransferWise európai piacokra irányuló fejlesztésekért felelős vezetője. Fotó: Nagyapáti István

Mindkét előadás arra világított rá, hogy a jövő bankolása a fogyasztók zsebében van. Nincs másra szükség, csak letölteni egy applikációt és használni. Ezzel pénzt, időt és kellemetlenséget lehet megspórolni.

A kérdés, hogy az applikációs „zajban” megtalálja-e a felhasználó azt, amire szüksége van – adott keretet a két fintech előadásnak Kurtisz Krisztián a rendezvény házigazdája, az UNIQA vezérigazgatója. Előadásában arra világított rá, hogy Androidra és IOS rendszerre összesen nagyjából 5 millió applikációt lehet letölteni jelen pillanatban is. Ám a valóság az, hogy a letöltött appok jelentős része a telepítés utáni egy-két napon belül „elhal”, a felhasználó nem nyúl hozzá többet. Hiába kerülnek tucatjával a telefonra ezek az alkalmazások, a kutatások szerint egy felhasználó összesen 5 alkalmazást használ rendszeresen, akár napi jelleggel. A felhasználói adatokból, az is kiolvasható, hogy a mobillal elérhető hagyományos webes felületet többen részesítik előnyben, háromszor nagyobb a felhasználási aktivitás itt, mint az applikációknál, bár az appokban jóval több időt töltenek el a felhasználók.

Kurtisz Krisztián, az UNIQA vezérigazgatója. Fotó: Nagyapáti István

Kurtisz a webes elérésekkel indokolta korábbi döntésüket, miszerint a CHERRISK online biztosításoknak nem letölthető alkalmazást, hanem webappot fejlesztettek. Továbbá felhívta a figyelmet arra, hogy a fejlesztéseket nagyon át kell gondolni és olyan tartalmat kell kínálni, amely valóban segíti a fogyasztó hétköznapjait, szabadidős tevékenységét, egyszóval hasznosnak bizonyul számára. Éppen ezért indították útjára CherryGO nevű pontgyűjtő applikációjukat, amivel a sétával, biciklizéssel, mobilmentes vezetéssel öltött időt válthatják értékes ajándékokra a letöltők, anélkül, hogy bármi extra feladatot teljesítenének. Így válik a mozgás és a biztonságos közlekedés értékké, a jutalmaknak köszönhetően pedig a felhasználás élménnyé.