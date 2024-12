A DK megint kemény hangot ütött meg, drámai képet festett a költségvetésről

„Ez nem politikai ügy, ez a budapestiek mindennapjairól szól. Arról, hogy legyenek a közműveink működőképesek, hogy közlekedjünk, hogy a könyvtárhálózatunk nyitva álljon az egyetemisták előtt, és arról is szól, hogy működőképes maradjon a Fővárosi Önkormányzat. Ezért arra kérünk mindenkit, álljon ki a Budapestért, álljon ki Magyarország fővárosáért. Ez a költségvetés Budapestért van, álljon ki érte együtt!” – zárták a videót.

Budapest az állami költségvetésnek immár nettó befizetője, és ennek ellenére a pénzelvonások továbbra is folytatódnak olyan szinten, hogy ma már az alapvető működés is veszélybe kerülhet. Mind az Állami Számvevőszék, mind az Alkotmánybíróság megállapította, hogy a pénzelvonások súlyosan sértik Budapest önrendelkezéshez való jogát és a gazdaság érdekeit" – fogalmaztak a képviselők, hozzátéve: arra kérnek mindenkit, hogy a szerdai közgyűlés előterjesztett költségvetést támogassák.

