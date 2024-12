A DK megint oda ütött, ahol a legjobban fájhat az Orbán-kormánynak

Ezért a DK határozati javaslatot nyújt be a Fővárosi Közgyűlés elé, amely rögzíti: a Magyar Posta Budapest-szerte tapasztalt, zsarolási gyakorlatát elutasítjuk, és felszólítjuk az állami vállalatot, hogy haladéktalanul állítsa helyre a közszolgáltatási együttműködés alapjait. Egy állami vállalat nem használhatja fel a közszolgáltatásokat politikai vagy gazdasági eszközként!

