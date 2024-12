A köztársasági elnök ígérete ellenére ott folytatja, ahol Novák Katalin befejezte

Újabb darabbal bővült a Sándor-palota autóflottája. Állítólag a járműpark lecserélése és a korábbinál minőségibb gépkocsikkal való feltöltése Sulyok Tamás köztársasági elnöki kinevezése után kapott gellert. A járműpark lecserélése valóban a hivatalbalépése után kezdődött, de az intézmény autóvásárlásokra a korábbi években is jelentős összegeket költött.

Ám a nyilvánosan elérhető adatok alapján az új érában sem látni változást. Ahogy például Novák Katalin regnálása idején, úgy az idén megkezdett autóvásárlások legújabb darabját ismét a Porsche Hungáriától vásárolták. A palota egy elsőkerék-meghajtású, benzinnel és elektromos árammal egyaránt üzemeltethető plug-in-hibrid-et választott.

Az 5 fős gépkocsi 15 millió forintba került.

A kocsi típusát nem tüntették fel a közbeszerzési dokumentumban. De az összegből ítélve nem Porsche

A közbeszerzés nyertesén, a Porsche Hungaria Kereskedelmi Kft.-n kívül egyetlen egy pályázó indult és maradt alul, nevezetesen a váci Lukács és Tamás Autókereskedelmi Kft.

Nem ez volt idén az első felsőkategóriás autóvásárlás Sulyok Tamás hivatalában. Áprilisban is vásároltak egy személygépkocsit a cégtől 15,2 millió forintért, majd június 5-én újabb autókra szerződtek le a Porsche Hungáriával, akkor 49,5 millió forintról szólt a számla. Ez utóbbi - ahogy korábbi kérdésünkre válaszolva a Sándor-palota lapunkkal közölte - központosított beszerzés keretében 6 db Skoda Octavia COMBI Ambition típusú személygépkocsi vásárlását jelenti.

A nagyértékű gépjárművek vásárlását azonban megelőzte a korábbi autóflotta lecserélése, amelyben nem más, mint Mészáros Lőrinc friss, tavaly alapított cége, a Mészáros M1 Mobilitás Center Kft. segített a Sándor-palotának, amelyet tavasszal a 444 vett észre.

A Sándor-palota „a legnagyobb összegű ajánlatot adó szereplővel” szerződött le erre, és az április végén kötött 15,1 millió forintos adásvétel során olyan személygépjárműveket értékesítettek a flottából a segítségükkel, amelyek koruk és futásteljesítményük miatt csak jelentős fenntartási költségek mellett voltak üzemeltethetők. A köztársasági elnöki hivatal az üzlet során Skoda, Audi és Volkswagen márkájú autóktól vált meg. Mészáros cége mellett még az Automobil Online Kft.-t is megbízták autóik eladásával, amiből 11,7 millió forint jött be.

Egyébként csak 2022-ben a következő nagyobb értékű személygépkocsi-vásárlások történtek a Sándor-palota részére a nyilvános szerződésadatok szerint:

személygépkocsi beszámítással 16,8 millió forintért

VW T6.1 Multivan 23,6 millió + 26,4 millió forintért

használt 7 üléses kisbusz 16,5 millió forintért

4 darab alsó középkategóriás személygépkocsi 38,1 millió forintért

5 darab elektromos személygépkocsi 92,4 millió forintért

Skoda Super B 16,6 millió forintért

VW T6.1 Multivan és Skoda SuperB 36,6 millió forintért

emelt terepjáró képességű személygépjármű 17,9 millió forintért

1 darab felső-közép kategóriás személygépkocsi 20,7 millió forintért

2023-ban pedig a következő összegeket költötte el az állam a palotára autóvásárlások címén:

nem nevesített személygépkocsikra: 14,7 millió+18,1 millió+21,6 millió+14,6 millió forintot

3 darab Skoda SuperB L&K 20-as típusúakra 50 millió forintot

Sulyok Tamás és felesége egyébként épp a napokban költözött be a XII. kerületi Művész úton található Karády-villába. Az épület korábban kormányvendégház volt, amelynek két éven át történő felújítása most befejeződött be. A korábbi, Béla király út 28. szám alatti elnöki rezidenciát, ahol az előző államfők, köztük legutóbb Novák Katalin is lakott februári lemondásáig, sőt, utána még hónapokig, közel 20 milliárd forintért adná el az állam. Egyébként csaknem 280 millió forintért újították fel Novák Katalinnak a rezidenciát.