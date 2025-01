A NER emblematikus alakjai egzotikus állatokra lövöldöztek

A hivatalos dokumentumok szerint a vadásztársak a Jan Oelofse Hunting Safaris nevű, namíbiai vadászati szafarikkal foglalkozó társaságnál időztek valószínűleg tavaly májusban. Itt Bayer körülbelül 2650 dollár értékben lőtt ki állatokat, köztük gazellát, varacskos disznót, kék gnút és egy impalát is. Az állatok trófeához használt részét Magyarországra szállíttatta. Semjén 600 dollár értékű impalatrófeát hozott haza. Maga a vadászat egyébként további 450 dollárba kerül naponta, ehhez jönnek a további költségek.

A lap azután érdeklődött egy vadásztatással foglalkozó namíbiai társaságnál, miután a birtokukba került hivatalos dokumentumok szerint Bayer, Semjén és egy, a Magyar Érdemrend Lovagkeresztjével kitüntetett ipari, kereskedelmi, közvetítő és tanácsadó kft. vezetője 2024. június 3-án több egzotikus állat trófeáját szállíttatta Magyarországra. A megkeresés után Bayer egyébként a Magyar Nemzeten is írt „vadászkalandjaikról”.

Bánki Erik 10-35 millió forint értékben vadászott tavaly, és orrszarvút is lőtt Dél-Afrikában, Mészáros Lőrinc Tádzsikisztánban, Bayer Zsolt fideszes megmondóember és Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes pedig Namíbiában vadászott – derítette ki a hvg360.

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és

magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.

Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.

Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!