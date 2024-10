A Tisza Párt Rogán Antal egyik kedvenc fegyverét is kicsavarja a kezéből

Vegyen részt és kérdezzen Ön is a közgazdász-szociológustól!

A Tisza elnöke arról is beszélt, hogy ezzel párhuzamosan "több ezer" hozzértő, hazaszerető magyar ember kiválasztását is megkezdik, akik országgyűlési képviselőként, szakértőként, helyi vezetőkként segíthetik az ország növekedési pályára állítását. Az ő jelentkezésüket a Tisza Párt honlapján várják.

Magyar Péter a Tisza Párt 1956-os megemlékezésén bejelentette, hogy november 5-étől Magyarok hangja néven "kikérik a magyar emberek véleményét" az őket érintő kérdésekről, azaz például az egészségügyről, az oktatásról vagy a gazdaságról is.

