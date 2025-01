Újabb hackerügy kerekedhet

Mindezt a HVG egyik olvasója vette észre, amiről a lap beszámolt. Az érintett honlap az ai-hungary.com, amely a Mesterséges Intelligencia Koalíció weboldaláról is elérhető. Ezt a platformot még Palkovics László minisztersége idején hozták létre a Digitális Jólét Program keretében. Az oldalon egy „Tartozz közénk! Ez a MI kihívásunk” szövegű hirdetés jelenik meg, amelyre kattintva egy olyan aloldal nyílik meg, ami részletesen bemutatja, hogyan lehet Magyarországon legálisan online kaszinót működtetni. Emellett tíz kaszinóoldalt sorol fel, azok előnyeit és hátrányait is ismertetve, és hasonló részletességgel mutat be sportfogadási oldalakat is.

Az AI Hungary honlapja csütörtök délután

Fotó: AI Hungary

Érdekesség, hogy a honlap https:// kapcsolatot használ, amelyet a böngésző érvényesnek és biztonságosnak jelez, ennek ellenére a tartalom gyanút keltő és a céljától eltérő.