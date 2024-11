Az egyik leggazdagabb magyar újíthatja fel a Debreceni Egyetem főépületét

2032-ben lesz 100 éves a műemlékvédelem alatt álló Debreceni Egyetem, amit az intézmény méltóképpen szeretne megünnepelni. Ennek érdekében pályázatot írtak ki a főépület homlokzatának teljes műszaki és esztétikai felújítására azzal a céllal, hogy az visszaadja az egyetem központi épületéhez illő külsőt.

A Debreceni Egyetem úgy döntött, hogy a hét pályázóból a legalkalmasabb erre az Építő- és épületkarbantartó Zrt. (Épkar), amely Szeivolt István és családjának, a Szeivolt Holdingnak a tulajdona. Szeivolt István és családja a 35,5 milliárd forintra becsült vagyonával a 71. a 100 Leggazdagabb magyar kiadvány listáján.

A 28 hónapig tartó, közbeszerzésen elnyert munka nettó 534 millió forint értékű megbízás.

A Debreceni Egyetem főépülete

Fotó: unideb.hu

A több mint 30 éves családi cég, az Épkar Zrt. forgalma évek óta stabilon mindig 20 milliárd forint felett mozog, 2023-as árbevétele 24,3 milliárd volt, míg nyeresége 4,2 milliárd.

A pályázaton a következő cégeket utasította maga mögé az Épkar Zrt.:

Hunép Építőipari Zrt.

TÁRS-95 Acélszerkezet és Gépgyártó Építőipari Kft.

TÖMB 2002 Kft.

DRYVIT PROFI Építőipari Kft.

A-Híd Építő Zrt.

Bobép.General Kft.

Kapcsolódó cikk Nem meglepetés, ki nyerte a hódmezővásárhelyi kadétiskola gigatenderét Megvan a hódmezővásárhelyi honvédelmi középiskola kivitelezésére kiírt közbeszerzési pályázat nyertese.

Az Épkar Zrt. a közelmúltban is jelentős megbízásokat teljesített, de még az online felületen is kevés a hely, hogy mindet felsoroljuk. Többek között a hódmezővásárhelyi honvédelmi középiskola kivitelezésére kiírt 8,5 milliárd forintos közbeszerzését is ők nyerték, valamint a Mészáros-gyerekek cégével együtt ők bővítették ki és rekonstruálták a József Attila Színházat. De ők végzik a Semmelweis Egyetem Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika Új Diagnosztikai Központjának tervezését és kivitelezését, a Miskolci Egyetem és a diósgyőri vár megújítását, miközben részt vettek a budapesti atlétikai stadion megépítésében, valamint a végül 17,5 milliárdnyi adófizetői pénzbe fájó nyíregyházi futballstadion felújításában, a Magyar Tudományos Akadémia székházának ráncfelvarrásában, s a dubaji világkiállítás magyar pavilonjának megépítése is a céghez köthető.

Kapcsolódó cikk Majdnem 4 milliárddal drágább lett a nyíregyházi stadion Hogy kerülhet valaminek a megépítése több pénzbe azután, hogy már megépült?

Vidéken több lakóparképítésben is benne vannak. Például Pakson, amely beruházás az atomerőmű bővítéséhez köthető, ahol már szerződést is kötöttek az ASE Joint Stock Companyvel, amely hosszú távon bérelni fogja az ingatlanokat – de jelenleg is számos más egészségügyi intézmény felújításában is részt vesznek, hogy csak pár projektjüket említsük.

A kétségtelenül a NER-elitbe tartozó cég évről évre több megbízást teljesít, sokszor gazdag magyarokkal, köztük a listavezető, legtehetősebb Mészáros Lőrinc, vagy a 16. Paár Attila cégeivel közösen. A sokéves munka barátságokat is szül, így nem csoda, ha ifjabb Szeivolt István, valamint felesége ott lehetett Orbán Ráhel és Tiborcz István esküvőjén.