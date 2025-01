Chikán Attila: Nem oda jutottunk, ahová szerettünk volna

Vegyen részt és kérdezzen Ön is a politológustól!

Chikán szerint alapvető szerkezeti problémák vannak a magyar gazdaságban, amikor megakadályozzák, hogy egy akár jó gazdaságpolitikai elképzelést is meg lehessen valósítani. Szerinte a működőtőke bevonzása után nem jól választotta meg a specializációkat a magyar gazdaságirányítás, „a politikai prioritások mindig felülírták a gazdasági”, emellett a türelmetlenség, a gyors sikerre törekvés, és persze a korrupció sem tett jót. A harmadik kihívás megugrása egyértelműen nem sikerült szerinte — teszi hozzá a Telex.

„Magyarország most eléggé rossz pályán van: nem ahhoz illeszkedünk, és nem úgy, akihez és ahogy a lehetőségeink, adottságaink alapján kellene (…) Elég széles körben közmegegyezés van arról, hogy nem oda jutottunk, ahová szerettünk volna. Ezt bizonyos kormányzati szereplők nyilatkozatain kívül mindenki így gondolja ebben az országban” – állította a közgazdász, amiről a 444 számolt be .

