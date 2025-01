Csúnyán kiosztották Magyar Pétert – a Tisza Párt is kap közpénzeket

Szabó Szabolcs, a Momentum képviselője reagált Magyar Péter azon állítására, amely szerint a kormánypártokkal karöltve a parlamenti ellenzék megszavazta, hogy az eddigi állami pénzeken felül 2025-re még plusz 16 milliárd forint költőpénzt kapjanak az általa „nulla társadalmi támogatottsággal rendelkező pártocskáknak” nevezett pártok frakciói.

Facebook-posztjában Szabó kijelentette, a Momentum frakciójának tagjai ezt nem szavazták meg, de a többi ellenzéki képviselő sem. Mint írta, a javaslatot a Fidesz terjesztette be és szavazta meg, és a politikus szerint az igény a pluszpénzre a KDNP részéről jelent meg az igény, a Momentum már nyilatkozott arról, hogy a többletforrást olyan módon kívánja felhasználni, hogy azzal például rászoruló családokat tudjon segíteni.

A képviselő szerint emellett érdemes megemlíteni, hogy a Tisza igenis milliárdos nagyságrendben jut közpénzhez. Mint írta:

„Elindultak ugyanis egy választáson, így egyrészt kap minden EP képviselő fizetést (havi bruttó 10.802 euró, ami jelenlegi árfolyamon mintegy 4,5 millió forint). Ezen kívül kapnak egyenként havi 4950 euró általános költségtérítést, 350 euró napidíjat, utazási költségtérítést, egészségügyi költségtérítést. Ezen kívül az EP képviselők szabadon választják meg személyzetüket, melyhez az EP költségvetéséből havi 29.557 eurót biztosítanak minden képviselőnek. Valamint a Tisza az Európai Néppárt frakciójának tagja, így a frakciónak juttatott milliárdos nagyságrendű támogatásból is minden bizonnyal hozzájutnak szolgáltatásokhoz a Tisza képviselői. Tessék ezeket összeszámolni, és milliárdos tétel jön ki. És mielőtt valaki észrevételezné: ez is mind közpénz, és bizony ez is az adófizetők (így többek között a magyar adófizetők) pénzéből van.”