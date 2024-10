Elég erőseket mondott Magyar Péter

Vegyen részt és kérdezzen Ön is a közgazdász-szociológustól!

A Tisza Párt vezetője azt mondta: Nem. Senki nem akar bábkormányt. A regnáló az elég bábkormánynak tűnik, csak nem Brüsszelhez köthető, hanem máshova. Mi egy olyan kormányt szeretnénk, amit a magyar emberek választanak meg, és az olyan kormány lesz, amelyik minden magyar emberért fog dolgozni, azokért is, akik nem szavaztak rá. Ez lesz a különbség.

Az ellenzéki politikus reagált Orbán Viktor szerdai beszédére is, amelyben a miniszterelnök brüsszeli gazda kutyusának nevezte Magyar Pétert, szerinte bábkormányt vezetne az ellenzék legerősebb pártjának vezetője.

A lap azt is megkérdezte, hogyan kell a kiválasztást elképzelni, a pártvezető erre egyebek mellett azt mondta: nem az lesz, hogy Magyar Péter leül ötezer vagy hétezer emberrel, hanem kiválasztunk bizonyos embereket, akik tudnak nekünk ebben segíteni.

Nem csak országgyűlési képviselőket keresünk, több ezer emberről beszélünk. Leendő nagykövetek, állami cégvezetők, kormányhivatalok vezetői, tehát az egész államapparátus, ami sok ezer ember. Most nem tudom hirtelen megmondani, hogy a mi számításunk szerint pontosan mennyi - mondta a Hvg360-nak Magyar Péter, a Tisza Párt vezetője a szerdai ünnepi rendezvény után, amelyen bejelentette, hogy toborzást indítanak.

A Tisza Párt toborzásáról, Orbán Viktor beszédéről is nyilatkozott a Magyar Péter.

