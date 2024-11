Elképesztő, mennyit költ az Orbán-kormány a volt köztársasági elnök hobbijára

Vegyen részt és kérdezzen Ön is!

Az országos szövetségnek, ha egymillió tagja nincs is, de 750 ezer igen, és abban azért lehet valami, hogy három „legális” horgászra biztosan jut egy szervezeten kívüli.

A kormány által is jóváhagyott dokumentum egy 2030-ig szóló fejlesztési terv, amelyre 24 milliárd forintot költenek el. Van benne szó a vizek, vízpartok fejlesztéséről, horgászvezető-képzésről, egészségnyerségről.

Elkészült és felkerült a Kormány.hu-ra a Nemzeti Horgászturisztikai Stratégia – szúrta ki a hvg.hu. A civil- és társadalmi szervezetek bevonásával, kilenc hónap alatt elkészített 190 oldalas dokumentum kiemelten kezeli a főbb állóvizeinket (Balaton, Velencei-tó, Tisza-tó, a fő folyóvizeinket (Duna, Tisza, Körösök), de vannak ezeken kívül is kiemelt horgászvizek (Maconkai víztározó, Deseda-tó, Látóképi Víztározó) és mgh néhány célterület (Dráva, Rába, Fertő-tó, vasi horgásztavak).

