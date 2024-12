Magyar Péter, nemzetbiztonsági vizsgálat, babaváró – itt vannak a kormány bejelentései

Gulyás Gergely szerint a kockázatok miatt helyes döntés volt megvárni az amerikai elnökválasztás eredményeit a költségvetéssel. Az elnökválasztás eredményei optimizmusra adnak okot, és erre épül a büdzsé is. A miniszter szerint idén már közel 10 százalékos reálbér-növekedés várható, amely 2025-ben is folytatódhat. Ezt a folyamatot támogatja a bérmegállapodás is.

Az ellenzéki politikus arra is kíváncsi, hogy Orbán Viktor miniszterelnök milyen segítséget nyújtott a most megbukott szíriai vezetésnek.

Orbán Viktor a török elnökkel találkozik

Vitályos Eszter elmondta: szerdán egész nap tartott a kormányülés. Gulyás Gergely szrint az ülésen Orbán Viktor miniszterelnök beszámolt békediplomáciai erőfeszítéseiről. Elmondta, hogy a helyzet jelentős változáson ment keresztül: míg fél évvel ezelőtt Európában alig esett szó a békéről, ma már mindenki erről beszél. A kormányfő karácsonyra fegyverszünet elérésére törekszik, amit Ferenc pápával folytatott vatikáni megbeszélésén is hangsúlyozott. Úgy véli, az új amerikai adminisztrációval együttműködve reális esély nyílik a béke megteremtésére, hiszen minden fél érdeke a tűzszünet, amely alapot adhat a tárgyalásoknak. A miniszterelnök kiemelte, hogy jelentős fogolycseréket is célul tűzött ki, és úgy látja, a karácsonyi fegyvernyugvás megvalósítása is elérhető. Ennek részeként Orbán Viktor találkozik a török elnökkel is.