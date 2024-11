Ez gyors volt: már meg is jelent Szájer József könyve

Tudni szeretné, mi vár Önre 2025-ben? Mit okoz, hogy ingatlancélra is elkölthetőek a nyugdíjmegtakarítások? Hogyan érinti ez a piacokat, merre mennek az ingatlanárak és az épitőipari árak? Pogátsa Zoltán, Farkas András, Nagygyörgy Tibor és sok más kíváló szakértő ezúttal élőben osztja meg nézeteit!

Az együttműködés megtanított minket, hogy arra is képesek vagyunk, amiről nem is gondoltuk, hogy lehetséges. Például, hogy megdöntjük az elnyomó, kommunista rezsimet, hogy elzavarjuk a kommunistákat. Szervezet, erő és akarat – tudtuk, hogy ez összetart bennünket, a szabad és független Magyarország eszméje

A XXI. Század Intézet igazgatója, Baczoni Dorottya történész, aki egyben a könyv szerkesztője elmondta, „a 2020-ban lezajlott beszélgetések célja az volt, hogy átfogó képet kapjunk arról, hogyan alakult Szájer József személyes pályája, és ezzel párhuzamosan követni tudjuk az immár demokratikus Magyarország bel- és külpolitikáját is a rendszerváltoztatás óta eltelt harminc évben” – számol be az Index a könyv megjelenéséről.

