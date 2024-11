Fej-fej mellett a Tisza és a Fidesz a biztos szavazók között

Vegyen részt és kérdezzen Ön is!

Túléli Budapest a következő öt évet is kormánytámogatás nélkül? Milyen kapcsolatot lehet kialakítani a Fidesszel, Magyar Péterrel és Karácsony Gergellyel? Online Klasszis Klub élőben Vitézy Dáviddal!

Az MSZP a teljes népességben 2 százalékon áll, a pártválasztók és biztos szavazó pártválasztók körében 3–3 százalék a támogatottsága, azaz nem jutna be a parlamentbe. A Párbeszéd 1–1–1 százalékon áll a mérés szerint, így jelenleg nem tarthatná meg a parlamenti frakcióját 2026-ban. A Jobbik szintén 1–1–1 százalékos támogatottsággal bír.

A Republikon mérése szerint több ellenzéki párt is eléri a parlamenti küszöböt októberben, az ellenzék második legerősebb pártja a Mi Hazánk: a teljes népességben 5, míg a pártválasztók körében 7, a biztos szavazó pártválasztók között 8 százalékon áll a támogatottsága.

A kutatás szerint a teljes népességben 24–26 százalékpont az állás, a pártválasztók körében szintén 2 százalékpont a különbség a kormánypárt javára, a Tisza 34, a Fidesz–KDNP 36 százalékon áll. Választási részvételi hajlandóságot is figyelembe véve (azaz a biztos szavazó pártválasztók körében) a különbség mindössze 1 százalékpont, 36–37 a Fidesz-KDNP javára.

