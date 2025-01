Fideszes és szocialista fejek is porba hullhatnak

A cikk kitér arra is, hogy a legfontosabb bizonyíték F. Zsolt vallomása, amelyet egy dokumentum is alátámasztott volna. Az állítólagos jegyzetfüzetben a korrupciós kifizetések pontos részletei szerepeltek, ám a dokumentum a beszámoló szerint Kínában megsemmisült.

A 444.hu kiemeli, hogy ez azért érdekes, mert 2017-ben, amikor a parkolási ügylet zajlott, Molnár már nem töltött be vezető szerepet a kerületben, amelynek ekkor Hoffmann Tamás, fideszes politikus volt a polgármestere.

A tárgyaláson elhangzott egy új részlet is: Büki László vallomásában azt állította, hogy havi 4 millió forintot kapott a parkolási szerződés lebonyolítása érdekében, és ebből 1,5 millió forintot továbbadott Molnár Gyulának, Újbuda korábbi polgármesterének.

Az ügyben Baja Ferencet és Molnár Zsoltot is korrupcióval vádolják, az ügyészség szerint ők legalább 70 millió forintot fogadtak el „Nagymestertől”. Ennek fejében a vádirat szerint biztosították, hogy az érintett cég továbbra is nyereségesen működtethesse a BKV informatikai rendszerét.

A 444.hu szerint kedden megkezdődött a Fővárosi Törvényszéken a zuglói és újbudai parkolási ügyekkel, valamint a BKV informatikai szerződéseivel kapcsolatos korrupciós bűncselekmények tárgyalása. A vádlottak padján több ismert politikus is helyet foglalt, köztük Horváth Csaba és Tóth Csaba szocialista politikusok, Jelen Tamás, a zuglói Fidesz volt elnöke, valamint Büki László, Újbuda egykori hivatalnoka.

