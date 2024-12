Furcsa dolgot mondtak Orbán Viktorról az amerikai tévében

Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője arról számolt be, hogy Orbán javaslatot tett egy karácsonyi tűzszünet és nagyszabású fogolycsere megvalósítására Oroszország és Ukrajna között.

Orbán Viktor a múlt héten Szijjártó Péter és Jászai Gellért, a 4iG elnökének társaságában Floridában találkozott Donald Trumppal. A találkozó során Orbán nemcsak a megválasztott elnökkel, hanem Elon Muskkal is tárgyalásokat folytatott. Két nappal később Orbán telefonon egyeztetett Vlagyimir Putyinnal, ahol, a Kreml tájékoztatása szerint, „alapos eszmecsere zajlott” az ukrajnai helyzetről.

Most nem csak telefonon beszélt Donald Trumppal Fotó: Fotó: MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Benko Vivien Cher

„Orbán Viktornak rendszeres kapcsolata van az oroszokkal, és nyilvánvalóan jó a kapcsolata Trump elnökkel is” – mondta a CBS „Face the Nation – with Margaret Brennan” című műsorában Mike Waltz, akit Donald Trump a nemzetbiztonsági tanácsadójának kért fel, rről a Hvg.hu írt.

