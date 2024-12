Hadházy Ákos felülről mutatta meg a franciáknak Orbán Viktor hatvanpusztai birtokát

Legutóbb 2023-ban kezdeményezett vagyonnyilatkozati eljárást a Demokratikus Koalíció Orbán Viktor ellen, mert az a hír járja, hogy a miniszterelnök munkamegbeszélésekre is használja az apja nevén lévő hatvanpusztai kastélyt, amelyet állítólag ő maga és családja is használ. Orbán vagyonbevallásában ugyanakkor nem szerepel a hatvanpusztai kastély. Az Országgyűlés Mentelmi Bizottsága két hét alatt elutasította a keresetet.

A riportból az derül ki, hogy 6000 négyzetméteren terpeszkedik a kormányfőhöz köthető birtok, amelyen több uszoda is található, de Hadházy beszámolója szerint van ott egy „gigantikus könyvtár”, egy hatalmas bálterem, mélygarázs, de még egy alagutat is felfedezett, miközben a birtok felett repkedett. A képviselőnek egyébként van pilótaengedélye, ezért igyekszik néha arrafelé repülni és dokumentálni, hogy milyen ütemben halad az építkezés.

„A francia közszolgálati televízió stábjával is elrepültünk Hatvanpuszta fölé, ha már a magyar pártállami televízióban SOHA nem volt még szó a Fidesz-rendszert jelképező Pusztaverszájról. Nem baj, ha a franciák is tudják, hogy mi áll Orbán Viktor propagandaszólamai mögött: Európa legkorruptabb politikusa, akinek muszáj újra és újra egyre nagyobbakat hazudnia, mert túl sokat lopott már” – vezette fel Facebook-posztját Hadházy Ákos politikus a repülési kalandját.

A francia állami televízió stábja Hadházy Ákos független országgyűlési képviselőt is felültette a kisgépre, amelyről az Orbán Viktor apjához köthető hatvanpusztai birtokát nézték meg. A tévé azzal a céllal készített riportot, hogy a magyar miniszterelnök látszólag szerényen éldegél, miközben családtagjai és barátai hihetetlen nagyságú vagyont halmoztak fel Magyarországon.

