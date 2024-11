Két kézzel szavazták le, hogy Hadházy Ákos felszólalhasson a bizottságban

Én bolond, egyszer akarok felszólalni egy bizottsági ülésen, erre a Fidesz nem engedi — írja Hadházy Ákos ellenzéki parlamenti képviselő Facebook bejegyzésében.

A Bizottság feltartott kézzel szavaz

Fotó: Facebook/Hadházy Ákos

„A képen az látszik, hogy az úgynevezett igazságügyi bizottság kormánypárti többsége nemmel szavaz arra, hogy én, mezítlábas országgyűlési képviselő hozzászólhassak a választási törvény hipp-hopp beterjesztett módosításához. Azok, akik két kézzel szavaznak, azért teszik, mert »helyettesítik« képviselőtársaikat, akik nem is vették a fáradságot, hogy ilyen csipp-csupp ügy tárgyalására befáradjanak a bizottságba.

Nem értem, miért nem engedtek megszólalni, hiszen nem is hozzájuk akartam szólni, hanem a jelenlévő ellenzékiekhez. Tőlük akartam megkérdezni, hogy mit keresnek ebben a bábszínházban, miért játszák el a rájuk osztott statiszta szerepeket? — teszi hozzá.

Kapcsolódó cikk Hadházy Ákos: A minisztériumban van irodája a Schadl-botrány szereplőjének Hadházy Ákos szerint „megy minden tovább”.

Miről van meg a véleménye?

„Érdemes tudni: az éjszaka előkerült, ma délelőtt be is nyújtott törvényjavaslat alapvetően átszabja a budapesti és Pest megyei választókerületeket, de ennél fontosabb, hogy gyakorlatilag megszünteti a titkos szavazás lehetőségét a kisebb településeken – hiszen nem lesz boríték, amibe a szavazólapot betegye a választópolgár. Emellett az is visszaélésekre ad lehetőséget, hogy a jövőben lakcímkártya nélkül is lehet majd szavazni. És ez még nem is a végleges verzió, biztos vagyok benne, hogy 2026-ig még látunk cifra dolgokat, hiszen a Fidesz rendszerének az egyik lényege, hogy a játékszabályok folyamatosan változnak, aszerint, hogy mikor éppen mi kedvez a kormánypártoknak” —zárja sorait.